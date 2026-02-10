Recibió en su cuenta dinero fraudulento bajo presiones

Una mujer fue condenada ayer a tres meses de prisión por recibir en su cuenta bancaria -es la única titular- dinero de carácter fraudulento. Ocurrió el 14 de abril de 2023, cuando le llegó una transferencia por un importe de 800,02 euros. Su papel sería el de una especie de mula, es decir, percibir la cantidad fraudulenta y entregársela a terceros. Sin embargo, en su caso no lo hizo confabulada con otras personas, sino que estas la presionaron para que recibiese el dinero. De hecho, ayer la fiscal, en la audiencia preliminar celebrada en el Penal 1, le aplicó la atenuante analógica muy cualificada de miedo insuperable. Esta cuestión derivó en que el Ministerio Público rebajase considerablemente su petición.

Inicialmente, solicitaba en su escrito que Manuela D.P. (47 años) fuese condenada a un año de prisión por un delito de blanqueo de capitales, pero tras apreciar que ejecutó los hechos por presiones de terceras personas, interesó que la pena fuese de tres meses por un delito de estafa con una atenuante muy cualificada respondiendo la acusada en concepto de cooperadora necesaria. La ahora condenada, quien se conformó con esta petición, no entrará a prisión a cumplir los tres meses, ya que la pena queda suspendida siempre y cuando no delinca en los próximos dos años. Además, deberá pagar la responsabilidad civil a la víctima, fijada en la cuantía de 800,02 euros. La abonará en cuotas de 40 euros al mes. La sentencia es firme.