Una red para apoyar a los receptores de médula en Ourense

La Asociación Gallega de Personas con Enfermedades Oncohematológicas (Asotrame) se implica en Ourense con la divulgación sobre la donación de médula ósea y el apoyo a los pacientes que están pendientes de una donación. Hace aproximadamente cinco meses que la institución firmó un convenio de cooperación con el Hospital de Ourense y desde ese momento han ido creciendo en voluntarios (ex pacientes) que sirven de apoyo para los nuevos pacientes del área sanitaria, además de ofrecer charlas divulgativas como la celebrada ayer en la Asociación de Veciños Vistahermosa.

“O noso papel co paciente e co familiar é acompañar a nivel emocional, laboral ou social, porque a vida continúa, non se paraliza coa enfermidade”, explica Alba García, trabajadora social de Asotrame. Este acompañamiento integral es uno de los pilares de la asociación, junto con el fomento de la investigación y la información ciudadana. A través de su programa de apoyo entre iguales, conectan a personas recién diagnosticadas con voluntarios que ya han superado la enfermedad. “Queremos que vexan que o trasplante é unha alternativa e que hai calidade de vida despois de todo este proceso”, subraya García.

Desinformación

La asociación también busca el impulso de los donantes. Uno de los grandes obstáculos para aumentar los registros en el REDMO (Registro Español de Donantes de Médula Ósea) señalan que es es la desinformación, que crea miedos infundados. “Ao final sempre se relaciona con que é un proceso moi doloroso, que hai que operar e nada que ver. Non van abrir a espalda, non supón nada máis que uns días de cansazo”, aclara la trabajadora social, desmintiendo las falsas creencias que rodean al procedimiento.

Alba García | Alan Perez

“O noso papel co paciente e co familiar é acompañar a nivel emocional, laboral ou social, porque a vida continúa, non se paraliza coa enfermidade” — Alba García - Trabajadora social de Asotrame

Para inscribirse como donante solo se requiere tener entre 18 y 40 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. El proceso inicial de registro es tan sencillo como una pequeña extracción de sangre o un frotis salival.

En caso de resultar compatible, en el 95% de los casos las células madre se extraen mediante aféresis, un procedimiento similar a una donación de sangre (regresando al organismo) que dura unas tres o cuatro horas. Solo en el 5% restante se recurre a una punción en el hueso de la cadera (crestas ilíacas), sin tocar nunca la médula espinal ni la zona lumbar. Dar a conocer esta realidad médica es vital para la asociación para desterrar un miedo capaz de salvar una vida.