Un refugio climático en 90 días para Ourense

La Xunta de Galicia y el Concello de Ourense ya tienen en marcha la creación de un refugio climático urbano en la avenida Otero Pedrayo, el primero de una red con la que se espera aliviar el calor en la ciudad los días de temperaturas extremas.

Se trata de facer pequenos refuxios urbanos para a cidadanía, para que estas temperaturas extremas as percibamos lixeiramente máis baixas"

La intervención cuenta con un presupuesto base de licitación de 340.000 euros y un plazo de ejecución material establecido en tres meses. La directora xeral de Cambio Climático, Paula Uría, comentaba durante el inicio de los trabajos por qué se escogió Ourense para esta intervención: “Queriamos poñer en marcha as actuacións que se fixeron coa Universidade de Vigo nun proxecto piloto urbano de refuxios climáticos, e por iso se elixiu esta cidade. Se trata de facer pequenos refuxios urbanos para a cidadanía, para que estas temperaturas extremas as percibamos lixeiramente máis baixas grazas a estas zonas de sombreado, que permitirán descansar ós veciños”.

Si el proyecto se ejecuta tal y como está previsto, la intervención reducirá la percepción térmica superficial en al menos tres grados. Esta obra forma parte de una estrategia autonómica que suma 75 proyectos en diversos municipios gallegos, con una inversión global cercana a los cuatro millones de euros.

Césped natural

Las actuaciones se desarrollarán en cuatro zonas principales de la avenida: la vía de servicio, la rotonda norte, la rotonda sur y la rotonda de O Afiador. En el área de la vía de servicio se procederá a la instalación de 55 jardineras prefabricadas de hormigón blanco, las cuales se ubicarán en los espacios situados entre las plazas de aparcamiento. Estas piezas tendrán distintas geometrías, incluyéndose 20 unidades cuadradas de grandes dimensiones, 20 triangulares y 15 rectangulares. En paralelo, en la explanada este de la rotonda de O Afiador se construirá una jardinera perimetral baja fabricada en chapa de acero corten.

Las obras en las rotondas norte y sur implican la retirada de las actuales superficies sintéticas y de los pavimentos impermeables. Estos espacios quedarán sustituidos por nuevas capas de césped natural, combinadas con una siembra de plantas de alta resistencia con ejemplares arbustivos y arbóreos de bajo consumo hídrico, que contarán cun un nuevo sistema de riego automatizado, y por sectores.

Sin cortes de tráfico

El plan de tráfico establece que la circulación rodada se mantendrá operativa en todo momento, limitando las afecciones a los conductores a ocupaciones puntuales y cortes parciales de carril mediante el uso de señalización temporal, sustituyendo también las actuales aceras por bloques de granito gris y losetas hidráulicas. La restitución del firme viario se llevará a cabo al final de la intervención, e incluye un reasfaltado total de la zona a través de una capa betuminosa.