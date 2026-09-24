La revista Raigame dedica sus páginas a Otero Pedrayo

La revista Raigame dedica su nuevo número a la figura de Ramón Otero Pedrayo con motivo del 50 aniversario de su fallecimiento. Se trata de la edición número 55 de esta publicación que combina arte, cultura y tradiciones populares de la tierra, editada por el Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo de la Diputación de Ourense.

Esta nueva tirada fue presentada ayer en el Pazo Provincial por el vicepresidente segundo y diputado de Cultura, César Fernández, el director de la revista, Xulio Fernández, y el presidente de la Fundación Otero Pedrayo, Eduardo López.

El ejemplar repasa la trayectoria y el legado del escritor e intelectual gallego, protagonista de esta edición, con especial atención a las tierras de Trasalba y al Ourense en el que desarrolló buena parte de su actividad.

El número reúne trabajos inéditos de especialistas como Patricia Arias Chachero y Felipe Senén y se completa con la reedición del histórico número 12 de Raigame, publicado originalmente en 2001 y dedicado íntegramente a Otero Pedrayo, con motivo del 25 aniversario de su muerte. Incluye testimonios de personas que lo conocieron, estudios sobre su obra y diferentes textos aparecidos en otros números de la revista.

El volumen incorpora además artículos de Delfín Caseiro y Afonso Vázquez-Monxardín sobre la voz y el discurso del autor, así como un trabajo sobre su viaje a Buenos Aires en 1959 y el discurso que pronunció durante un homenaje por el Día de Galicia.

La revista tendrá una tirada de 750 ejemplares y se distribuirá gratuitamente entre los concellos, centros educativos, bibliotecas, museos y asociaciones culturales de la provincia. También podrá recogerse en las instalaciones del Servizo de Publicacións y del Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo.