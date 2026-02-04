Rexurbe: una factura de 41 millones para el Casco Vello

El gobierno local ha presentado por fin el Plan de Dinamización del área Rexurbe para poder rescatar del abismo el Casco Vello. El documento, lejos de ser un proyecto de liderazgo municipal, es parte de los deberes impuestos por la Xunta, quien creó esta figura legal y quien asumirá el peso de la financiación pública para intentar revertir una degradación que el propio informe ve crítica.

La memoria del proyecto confirma punto por punto la radiografía de abandono publicada este domingo por La Región: el 89,3% de los locales comerciales están cerrados (solo sobreviven 102 negocios frente a 858 vacíos) y casi el 60% de los 1.065 edificios del ámbito presentan un estado “deficiente, malo o ruinoso”. Para frenar esta sangría, el plan estima necesaria una inversión de 41,5 millones de euros hasta 2033. Sin embargo, el reparto de la factura deja en evidencia la escasa capacidad inversora del Concello: la administración local solo aportará 3,7 millones (un 9% del total), mientras que fía el grueso del rescate a la Xunta (21,5 millones), a la esperanza de que el sector privado movilice otros 12 millones y al Estado con cerca de dos millones.

El documento técnico entregado a la oposición -ya se entregó a la Xunta el pasado viernes para su valoración previa- reconoce explícitamente el fracaso de la gestión municipal en obras clave. Admite que el gobierno de Jácome tuvo que devolver una subvención europea Next Generation para rehabilitar el edificio administrativo de Trinidad, 5 y que ahora habrá que volver a licitarlo por 1,15 millones. También confirma la parálisis en movilidad vertical: el proyecto de escaleras mecánicas de la Rúa Coenga, vendido como solución estrella, “quedó desierto” por “demoras en la licitación” y ha sido descartado para ser sustituido ahora por ascensores, con un coste estimado de casi medio millón de euros.

el grueso lo aportarían Xunta (21,5 millones) y sector privado (12). el Concello aportaría 3,7 millones y el estado pondría 1,9

Pero el plan incorpora viejas demandas vecinales para salvar la orografía de la zona sur. La memoria técnica propone una inversión de 750.000 euros para resolver la barrera histórica del “Murallón”, conectando la Plaza de Abastos con la Rúa Progreso -petición histórica de los placeros- mediante ascensores o elementos mecánicos que salven el desnivel. Asimismo, recupera el proyecto de humanización y movilidad vertical entre las calles San Francisco y Emilia Pardo Bazán para conectar con el Auditorio, una obra valorada en 2 millones de euros.

En cuanto a la recuperación de espacios públicos, prioriza la recuperación de la Arboreda do Rianxo y el entorno del mercado, la rehabilitación de la histórica Praza de San Marcial (antigua plaza de Os Coiros) y la conexión de las plazas de Manuel Sueiro y Sal, lastradas por la ruina de edificios colindantes.

Oposición

Este plan llega “a pesar del gobierno de Democracia Ourensana y no gracias” a él, dice el PP. La edil popular Sonia Ogando afirmó que el Rexurbe sale adelante únicamente por la “presión” de su grupo y las facilidades de la administración autonómica. Los populares denuncian que el trabajo técnico llevaba meses “en un cajón” por la “desidia” del concejal de Urbanismo y afean la hipocresía de presentar planes de futuro mientras se tolera la “ocupación ilegal” actual de la antigua Casa de Baños de As Burgas, un BIC de propiedad municipal.

El PSOE mantiene su escepticismo, Su portavoz, Natalia González, recordó que los socialistas tuvieron que forzar una modificación de crédito de 700.000 euros para que este plan se redactase, y teme que el documento sea solo “fume” y un reciclaje de “proxectos zombis” que ya fracasaron, como la eterna rehabilitación de la Antigua Cárcel (presupuestada en 4 millones).

Desde el BNG, su portavoz, Luis Seara alerta de que el nuevo mapa del área Rexurbe recorta el ámbito histórico protegido y deja fuera zonas clave hacia el Posío. Según el informe, se han excluido expresamente tres parcelas catastrales en el extremo sur, lo que según los nacionalistas podría dejar a “máis da metade das vivendas” sin acceso a ayudas de rehabilitación.