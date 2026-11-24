La inquietud y el temor vecinal se instalan entre los residentes de las zonas limítrofes de Reza y Vistahermosa, en la ciudad de Ourense, tras encadenarse una oleada de asaltos en viviendas unifamiliares. En apenas un mes y medio, los robos en casas se multiplican con al menos cuatro casas contiguas de la zona de la rúa 20, afectadas en unos pocos metros (en las inmediaciones del bar O Regato y el viaducto de acceso desde la A-52), entre otras de la zona. El modus operandi es siempre el mismo: entran a pleno día, mediante alguna ventana, cuando saben que los vecinos no están en casa (aunque residan ahí, aprovechan en el momento en el que se van) y utilizan viviendas pegadas al monte.

Este sábado saltó definitivamente la indignación y preocupación por una actuación por partida doble. Tras un intento que a las 16,43 horas, hora a la que se activó la alarma anti robos, los ladrones accedieron a una vivienda cercana, donde sí lograron su objetivo. Los residentes salieron por la tarde y se encontraron con el robo al volver por la noche.

Los asaltantes aprovechan la parte trasera de los inmuebles, lindantes con zonas de monte y sin visibilidad desde la calle, para levantar las persianas y reventar las ventanas situadas a ras de suelo. Así ocurrió en la casa familiar de un vecino de la rúa 20 (al que le saltó la alarma), donde residen su madre y su abuela, de 94 años. Ambas mujeres se encontraban de viaje y la madre detectó el aviso y activó la alarma de forma manual, un gesto que resultó decisivo para disuadir a los intrusos. Aunque lograron romper el cristal y la mosquitera, no llegaron a revolver el interior ni a llevarse nada, si bien se escucharon ruidos fuera durante unos diez minutos.

Peor suerte corrió la propietaria de una vivienda contigua, a la que le entraron en casa semanas antes. Sin sistema de alarma, los ladrones forzaron igualmente una ventana trasera, revolvieron toda la casa y se llevaron diversas piezas de bisutería. Tras el susto, la afectada ya ha optado por blindar la vivienda instalando rejas, cámaras y alarmas.

Los vecinos descartan que estos hechos guarden relación con la banda albanesa detenida recientemente y apuntan directamente a personas que conocen bien el entorno: “Estoy 100% seguro de que hay vigilancia, tiene que haber alguien que nos esté controlando”, aseguró el vecino de la rúa 20 afectado, subrayando que actuaron justo cuando su familia se marchó de vacaciones, cuando habitualmente su abuela “está las 24 horas en casa”.

“Falta de vigilancia” e intentos de sustracción de coches en la zona

Al malestar por los asaltos, se suma la indignación vecinal por lo que califican de “presencia policial prácticamente cero” en un barrio que hasta ahora era tranquilo, pero que ya no ven así.

El propietario afectado critica además la actuación de la Policía Nacional tras el intento de robo en su casa, asegurando que los agentes no recogieron huellas alegando que no había indicios de sustracción en el interior -pese a estar la ventana forzada y abierta- y que incluso le indicaron que no hacía falta interponer denuncia. Fue el propio vecino quien, al inspeccionar los alrededores, localizó huellas de botas y tierra removida en dirección al monte.

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La inseguridad que afecta a Vistahermosa y Reza no se limita a las viviendas. Según relatan los residentes, en las últimas semanas se han registrado “al menos cuatro o cinco robos o intentos de robo” en vehículos estacionados en el barrio.

En el caso de la pareja del propio vecino de la rúa 20, los delincuentes reventaron la cerradura e intentaron llevarse el coche entero utilizando una copia casi exacta de la llave. Un cúmulo de incidentes que mantiene en alerta a los vecinos, quienes reclaman mayor vigilancia antes de que la situación vaya todavía a más.