Rompiendo las barreras desde un escenario inclusivo en Ourense

El Auditorio de Ourense acogió este sábado la IV Gala Solidaria "Por Eles TEA", un evento que un año más logró su principal objetivo: acercar la realidad diaria de las personas autistas desde la empatía con música y actuaciones. Con un patio de butacas entregado, la velada apostó por el entretenimiento para sensibilizar a la sociedad ourensana.

Conducida con cercanía por la periodista Tamara Pérez y bajo la cuidada dirección de Marta Bravo, del estudio Repenica, la gala fluyó a buen ritmo. Una impecable banda profesional arropó a los artistas locales, que actuaron de forma desinteresada. El momento cumbre llegó con “A Pedreira”, artista gallega que asumió el papel de madrina de esta edición, demostrando su profunda sensibilidad hacia la diversidad llevándose una gran ovación. La inclusión fue la gran protagonista gracias a Ruth Lovera, que adaptó algunas de las canciones a lengua de signos, emocionando a todos los presentes.

Ourense disfrutó de un gran espectáculo y salió comprendiendo un poco mejor el mundo del autismo. La asociación organizadora cerró así un intenso mes de concienciación. Lo recaudado con las entradas permitirá tener más medios para ayudar a los que padecen este trastorno.