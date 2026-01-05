El roscón, el cuarto Rey Mago en Ourense

En Ourense, el roscón de Reyes es uno de los grandes protagonistas de las fiestas, un dulce que cada año moviliza a obradores y clientes en torno a una tradición que se mantiene firme pese al paso del tiempo y a los cambios en los hábitos de consumo.

En la confitería Miguel despachan miles de roscones de Reyes cada año. | José Paz

Uno de los lugares que ejemplifica su dimensión es la Confitería Miguel. En estos días, el ritmo de trabajo es constante y las cifras resultan difíciles de precisar. Pilar Ávila reconoce que la producción se dispara y los hornos funcionan sin descanso. “Se están cociendo miles de roscas… en total 6.000, 7.000 o 8.000 no podemos contarlos”, explica. Aunque el roscón tradicional sigue teniendo su público, la tendencia es clara hacia los rellenos. Nata, crema y trufa encabezan las preferencias, sin olvidar opciones más clásicas como el cabello de ángel. Todo ello con una subida de precios muy contenida, pese al incremento del coste de materias primas como los huevos.

Confitería Milhojas | José Paz

En la Confitería Milhojas, la campaña también está siendo positiva. Martín Sousa destaca que la coincidencia del Día de Reyes este año con el fin de semana ha animado las ventas. “Sempre que cadra así, parece que se vende un pouco máis”. Fieles a los sabores de siempre y a varios tamaños, el balance es claro: “Sempre vendemos todo o que facemos”, indica.

En la confitería O Couto es uno de los grandes clásicos. | José Paz

Por su parte, desde la Confitería O Couto, Raquel Ramos subraya la ilusión anticipada de la clientela, que empieza a preguntar por el roscón “incluso antes de que comience a hacerse”. Con cinco tamaños disponibles, confirma que se trata de un producto muy esperado, ligado a pocos días al año pero cargado de tradición y simbolismo. También destaca la importancia de las ventas de otros productos estacionales como el panettone, una de las estrellas de los últimos años en las fechas navideñas.