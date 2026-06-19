Intentan salvar el tardeo de San Xoan en As Burgas bajando el aforo a 600 plazas

Los organizadores del tardeo previsto para San Xoan intentan ahora salir al paso de las críticas introduciendo una serie de cambios, pero manteniendo su intención de ocupar un Bien de Interés Cultural (BIC) para un evento con “ambiente festivalero, DJs toda la noche, barras de distribución, zona de descanso y una amplia zona gastronómica”, tal y como siguen anunciando en su portal de venta de entradas, donde ya han despachado, según sus cálculos 356 pases.

Ya han despachado, según sus cálculos, 356 pases

Pese a los riesgos evidentes, Alejandro Arias, uno de los cuatro organizadores del evento -que parte de tres pubs y una sala de conciertos de la ciudad- insiste en que el Jardín de As Burgas es el lugar ideal para la celebración, aunque se mostraba abierto a trasladar la fiesta hasta el Campo da Feira, después de que no solo partidos políticos, sino también asociaciones a favor del patrimonio o sus propios compañeros de la hostelería hayan alertado en los últimos días de los daños evidentes que se producirían en el espacio.

A cierre de esta edición, la venta de entradas continúa, aunque con un ligero cambio: el horario de entrada tendrá también un horario de salida (de 18,30 a 22,30 horas y desde esa hora hasta las 2,30 de la madrugada), aunque sigue sin saberse cómo va a garantizarse el flujo de acceso al recinto y el intercambio de asistentes.