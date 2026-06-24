Sanidade defiende las medidas tomadas en Urgencias del CHUO

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, defendió ayer las medidas impulsadas por la Xunta de Galicia para reforzar el servicio de Urgencias del CHUO, marcado desde hace meses por la escasez de profesionales. El responsable autonómico valoró especialmente la decisión anunciada el lunes de declarar las plazas de médicos de Urgencias del centro ourensano como puestos de difícil cobertura.

Gómez Caamaño aseguró que esta iniciativa demuestra el compromiso de la Xunta para afrontar los problemas de personal que afectan a determinados servicios sanitarios. “Creo que é unha demostración de que a Consellería de Sanidade e a Xunta fan todo o posible por solucionar os problemas puntuais que xorden”, afirmó.

Esta medida permitirá que estas vacantes se cubran mediante un sistema de concurso de méritos extraordinario sin necesidad de pasar una oposición. Además, el tiempo trabajado en el servicio puntuará el triple que en otros destinos, con el objetivo de aumentar su atractivo para los facultativos.

Las actuaciones responden a la grave situación que atraviesa el servicio, donde según Sanidade solamente está cubierto el 50% de la plantilla de médicos. Desde la consellería insisten en que seguirán tomando medidas en un futuro para garantizar la cobertura asistencial.