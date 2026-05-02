Sanidade pone en marcha el protocolo de epidemias por el caso de meningitis mortal de una niña en Ourense

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La Consellería de Sanidade ha defendido la activación de los protocolos de epidemias después del fallecimiento de una menor en Ourense afectada, presuntamente, por meningitis. Fuentes de la Consellería señalan que el procedimiento permitió que en las siguientes 24 horas se localizara a los contactos estrechos de la víctima -se localizaron 104 en este caso-, se pudo comprobar su situación vacunal -cuándo fueron vacunadas por última vez contra la enfermedad-, y proporcionarles una inmunización antibiótica preventiva para evitar posibles propagaciones.
“Esta enfermidade transmítese por un contacto estreito co paciente nos dez días anteriores”, explica Jesús Prego, jefe del servicio de Epidemiología de la dirección xeral de Saúde Pública, “co cal se buscan todos eses contactos que se produciron nese prazo de tempo”.
El protocolo epidemiológico se activa cuando “é complicado poder obter mostras clínicas con resultados fiables en pouco tempo”, como fue el caso de Ourense, donde “se buscan todos eses contactos”, continúa Prego, y se les proporciona “quimioprofilaxe antibiótica, que elimina a posibilidade de transmisión nas 24 horas posteriores á súa toma” al tiempo que “revísase o estado vacinal dos contactos estreitos para completalo no caso de que fose necesario”, concluye el epidemiólogo, defendiendo que se trató de un procedimiento normal, y no de una actuación extraordinaria.
Mientras el seguimiento sigue su curso, la menor de 11 años fallecida recibió este viernes el adiós de toda la comunidad del colegio salesiano, donde cursaba sus estudios, en cuya iglesia se ofrecieron los actos litúrgicos ante una gran asistencia, que acompañó a su familia desde el tanatorio hasta la sepultura en el cementerio de Trelle, en Toén.
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