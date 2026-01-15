Santiago Camba: “Dá a impresión de que a presión asistencial está a diminuír”

UNA EVOLUCIÓN FAVORABLE

El gerente del área sanitaria ourensana considera que todavía es “prematuro” sacar conclusiones definitivas

Santiago Camba, el gerente del área sanitaria ourensana

El gerente del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, Santiago Camba, apeló a la cautela al valorar la situación de Urgencias en el CHUO, aunque dejó entrever una evolución favorable. “Parece que a presión asistencial, sobre todo en urxencias, está a diminuír”, explicó, tras reuniones mantenidas en la mañana de ayer con profesionales de diversos servicios hospitalarios. Según señaló, el centro podría haber superado ya el momento de mayor carga asistencial: “Ese pico alto xa o pasamos e agora estamos nun momento de inflexión”.

Con todo, Camba evitó dar la situación por cerrada y subrayó que todavía es “prematuro” sacar conclusiones definitivas, ya que “non sabemos cal vai ser o comportamento da folga nin se finalmente vai afectar moito”. En este contexto, insistió en la necesidad de seguir monitorizando la actividad diaria del hospital. Aun así, mostró un moderado optimismo y expresó su deseo de que, si no se producen nuevos repuntes, “daquí ao luns se poida normalizar a situación do hospital”.

