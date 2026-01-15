UNA EVOLUCIÓN FAVORABLE
Santiago Camba: “Dá a impresión de que a presión asistencial está a diminuír”
UNA EVOLUCIÓN FAVORABLE
El gerente del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, Santiago Camba, apeló a la cautela al valorar la situación de Urgencias en el CHUO, aunque dejó entrever una evolución favorable. “Parece que a presión asistencial, sobre todo en urxencias, está a diminuír”, explicó, tras reuniones mantenidas en la mañana de ayer con profesionales de diversos servicios hospitalarios. Según señaló, el centro podría haber superado ya el momento de mayor carga asistencial: “Ese pico alto xa o pasamos e agora estamos nun momento de inflexión”.
Con todo, Camba evitó dar la situación por cerrada y subrayó que todavía es “prematuro” sacar conclusiones definitivas, ya que “non sabemos cal vai ser o comportamento da folga nin se finalmente vai afectar moito”. En este contexto, insistió en la necesidad de seguir monitorizando la actividad diaria del hospital. Aun así, mostró un moderado optimismo y expresó su deseo de que, si no se producen nuevos repuntes, “daquí ao luns se poida normalizar a situación do hospital”.
