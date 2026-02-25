El servicio de Traumatología del CHUO recibe a Quenesio y Afonso, dos residentes de Mozambique

El servicio de Traumatología del CHUO recibe a dos nuevos residentes procedentes de Mozambique, que disfrutarán de una estancia formativa durante seis meses en el hospital de la ciduad. Esta acción está enmarcada dentro del programa impulsado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y gestionado por la Fundación CSAI, dependiente del Ministerio de Sanidad.

Los residentes Quenesio Chipa y Afonso Guiticua, ambos procendentes del Hospital Central de Maputo, ya se han incorporado a la actividad asistencial. Desde su experiencia, Chipa señaló que esta rotación supone “una oportunidad para conocer nuevas técnicas y mejorar nuestra capacitación profesional”, y puso en valor “la disponibilidad de recursos técnicos y asistenciales” del hospital ourensano.

Según explica, en Mozambique “la incidencia de la patología traumatológica es muy elevada debido a los accidentes de tráfico”, con un aumento notable en los últimos años de los siniestros en motocicleta. Esta situación obliga a atender diariamente a numerosos pacientes politraumatizados, muchos de ellos jóvenes. “Todo lo que podamos aprender aquí tendrá un impacto directo cuando regresemos”, indicó.

El presidente de la Comisión de Docencia del área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras, Jesús García, recordó que esta iniciativa se desarrolla en el hospital desde 2017 y aseguró que “es un motivo de satisfacción contribuir a la formación de especialistas que ejercen en países con grandes necesidades asistenciales”. A su juicio, “la presencia de estos residentes enriquece también a nuestros equipos, porque la cooperación es siempre un aprendizaje en ambos sentidos”.

Irene Bernal, directora de programas de la fundación CSAI, destacó que “el principal objetivo de esta iniciativa es fortalecer las especialidades médicas y sanitarias en países socios de la cooperación española”. Además, subrayó que esta colaboración “permite que los profesionales accedan a nuevas tecnologías, procedimientos y metodologías asistenciales para que, a su vuelta, contribuyan a mejorar los sistemas sanitarios de sus países”.

El programa, además, tiene carácter bidireccional. Profesionales españoles participan en misiones formativas en Mozambique, Níger y Mali. Es el caso de la jefa del Servicio de Neurocirugía del CHUO, Ana Pastor, especializada en la atención al paciente politraumatizado en contextos con alta carga asistencial.