La tecnología aeroespacial se une a la lucha contra el fuego en Ourense

En el mes de agosto de 2025 la provincia de Ourense sufrió durante tres semanas la peor ola de incendios forestales registrada en Galicia. Los 15 fuegos principales dejaron un balance devastador, más de 90.000 hectáreas calcinadas. Este año la organización del VI Congreso Internacional Campus Auga recae sobre la “Escola de Enxenería Aeronáutica e do Espazo”, quienes, bajo el lema: “Sistemas aeroespaciales para respostas multisectoriales ante desafíos ambientales” han tomado la lucha contra el fuego como uno ejes centrales del congreso.

En el acto de apertura del congreso Enrique Miguel Mallón Otero, presidente del Consorcio Aeroespacial Gallego (CAG), resaltó el gran potencial que tiene la industria Aeroespacial en Galicia, España y Europa: “Actualmente, el sector cuenta con 1.700 trabajadores de forma directa, y va a seguir creciendo”, explicaba el Mallón. Por su parte, el presidente del Campus Auga, Alberto Vaquero, quiso resaltar la importancia de este sector en el mundo actual: “Somos la generación del cambio climático. Debemos ser capaces de dar respuesta a esta encrucijada ambiental”, señaló el presidente.

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Las tecnologías que más dominaron la conversación fueron, sin duda, los satélites y los drones, quienes se configuraron como los grandes aliados del control forestal y la recolección de datos. En el relatorio del proyecto Ícaro, Marcos Quiroga, miembro de la iniciativa, relataba el objetivo de Ícaro: “Actualmente, la resolución con la que se trabaja es muy pobre, de 10 a 30 metros aproximadamente. Queremos usar un satélite con órbitas muy bajas con lo que podemos corregir este problema, ya que hay una relación casi lineal entre la altura y la calidad de las imagenes”, explicó Quiroga.

“Somos la generación del cambio climático. Debemos dar respuesta a esta encrucijada ambiental” explicó Alberto Vaquero

Cómo usar estos datos mejorados fue otra de las grandes tónicas de este congreso. Los modelos de prevención propuestos este año aventuran un futuro en el que los incendios pueden ser predecido y, por lo tanto, mitigados y controlados. Este es el caso de Raquel Ortega, quien presentó un modelo basado en agrupar cúmulos de datos, estáticos (vegetación, agua…) y dinámicos (temperatura, humedad…) para predecir el riesgo de incendio de una región concreta. El modelo ha sido validado usando el incendio de Laza del 15 de septiembre de 2024, que se saldó con 60 hectáreas arrasadas. Actualmente, el modelo todavía se encuentra en edades tempranas, ya que no ha sido automatizado y está respaldado por un único incendio. La intención de los investigadores responsables del proyecto es ampliar el modelo para que sea capaz de predecir no solo la probabilidad de activación de un incendio, sino también la dirección de propagación del mismo.

El objetivo de integrar al sector aeroespacial de manera transversal es el de generar un ciclo virtuoso, en el que los datos geográficos sean de mejor calidad gracias al uso de los drones y de los satélites. Los datos mejorados servirán para alimentar modelos predictivos más sofisticados y precisos, previniendo incendios o preparando zonas de alto riesgo para que, en el caso de que se active un fuego, este pueda ser controlado de forma más efectiva. Y es en estas actuaciones donde los drones cierran el ciclo, valiéndose de estos modelos mejorados para generar perímetros más efectivos.