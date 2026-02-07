Tensión por la vivienda y los colegios en el pleno de febrero del Concello de Ourense

El pleno del Concello de Ourense estuvo marcado por el enfrentamiento en materia de vivienda y educación, en una sesión en la que la única unanimidad se logró con la aprobación de los festivos de 2027: el Martes de Entroido y el día de San Martiño; y con la aprobación, solicitada por el PP, para reconocer el legado de coral De Ruada con una placa en el Paseo.

El debate urbanístico abrió la confrontación. El PP, a través de la edil Sonia Ogando, urgió al gobierno local a ceder suelo para vivienda protegida, criticando que la media para obtener una licencia es de “dos años”. El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, y el edil de Urbanismo, Fran Lorenzo (DO), negaron los plazos, situándolos en cinco meses, y calificaron la moción de “hipócrita”, alegando trabas burocráticas y reprochando al PP su gestión anterior. BNG y PSOE coincidieron en criticar la falta de política de vivienda de Xunta y Concello.

La tensión aumentó al abordar la situación del CEIP Manuel Luis Acuña de A Carballeira. El PSOE y el BNG denunciaron las condiciones de frío y humedad que sufren los alumnos, describiendo reparaciones “frankensteinianas”. Desde el PP, Ana Méndez defendió las inversiones de la Xunta y atribuyó los retrasos en la cubierta a las “continuas chuvias”. La explicación fue rechazada por la oposición y por el gobierno local, cuya edil Tamara Silva acusó a la administración autonómica de inacción.

El tono del debate se endureció durante la moción nacionalista sobre el Servizo de Axuda no Fogar (SAF). El concejal de DO, Rafa Cachafeiro, llegó a calificar a los ediles del PP de “pandilla de pringaos” tras reclamar a la Xunta mayor financiación.

Tema discoteca

El BNG cuestionó la actividad de la discoteca Desörden tras un informe desfavorable. El gobierno local se limitó a señalar que el expediente sigue sus plazos de audiencia “y se tomarán decisiones” cuando corresponda. Asimismo, se aprobó, a instancias del PSOE,solicitar el 2% Cultural para la iglesia de San Francisco, pese a que el gobierno local ya avanzó que no ve posible pedirlo.