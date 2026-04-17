Los trabajadores del textil en Ourense secundan una huelga contra la posible desaparición del convenio provincial

Uno de los negocios cerrados en la calle del Paseo durante la huelga

La provincia de Ourense vivió este 17 de abril una jornada de movilización en el sector textil, marcada por la huelga convocada por trabajadoras que denuncian un progresivo deterioro de sus condiciones laborales. La protesta, que había sido anunciada el día anterior, se enmarca en el rechazo a la posible desaparición del convenio provincial.

El conflicto surge a raíz de la implantación del convenio estatal del sector, conocido como convenio ARTE, impulsado por grandes empresas. Según las trabajadoras, este nuevo marco normativo supondría un retroceso significativo en los derechos adquiridos durante años de negociación colectiva.

Manifestantes en la calle del Paseo

Entre las principales preocupaciones destaca la pérdida del reconocimiento de la antigüedad, un elemento clave en la mejora salarial y la estabilidad laboral. Las convocantes consideran que este proceso representa un punto de inflexión para el sector textil en la provincia y advierten de que continuarán con las acciones reivindicativas si no se garantizan unas condiciones laborales dignas.

Situación en Galicia: miles de trabajadoras del comercio se movilizan contra el convenio estatal

La jornada de huelga tuvo un fuerte impacto a nivel autonómico. Miles de trabajadoras y trabajadores del gran comercio textil y del calzado salieron a las calles en distintas ciudades gallegas para protestar contra el convenio estatal impulsado por la patronal ARTE, al que acusan de recortar derechos y centralizar la negociación laboral.

La convocatoria, promovida por la CIG, registró un seguimiento masivo, especialmente en las provincias de A Coruña y Pontevedra, donde numerosas tiendas permanecieron cerradas o funcionando con servicios mínimos. Las movilizaciones se extendieron por ciudades como A Coruña, Vigo, Pontevedra, Lugo, Ferrol, Santiago de Compostela y Vilagarcía.

El paro tuvo un impacto visible en centros comerciales y principales ejes comerciales, con decenas de establecimientos cerrados y otros atendidos únicamente por personal eventual o encargado. En la provincia de A Coruña, donde ya se habían producido movilizaciones previas en los últimos meses, la participación alcanzó niveles históricos dentro del sector.