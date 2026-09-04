El TSXG rechaza la demanda colectiva de los nueve empleados de la ORA en Ourense tras el fin del servicio

La Sala de lo Social (sección 1) del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) rechazó la demanda conjunta presentada por los nueve trabajadores de la ORA de Ourense contra la empresa concesionaria, Grupo Europeo de Servicios Doal S.A., tras la supresión del servicio.

Los magistrados han desestimado la reclamación de la plantilla sin entrar a juzgar si los despidos estuvieron bien o mal hechos, al considerar que la representación sindical utilizó una vía legal inadecuada para su caso.

El conflicto se originó cuando el Concello de Ourense eliminó el aparcamiento regulado el 1 de enero de 2026. Al quedarse sin servicio que prestar, la empresa rescindió los contratos de los empleados adscritos a la contrata alegando causa de fuerza mayor, un motivo que fue formalmente autorizado por la Xunta de Galicia.

Sin embargo, los representantes de los trabajadores llevaron el caso al TSXG mediante una demanda por despido colectivo fundado en causas económicas. Esta opción ha sido descartada por la sala al no cumplirse los requisitos que exige la ley. Por un lado, la norma establece que deben verse afectadas al menos diez personas para poder acudir a la vía del despido colectivo en empresas de este tamaño, un umbral que no se alcanzaba al ser únicamente nueve los empleados despedidos de la ORA.

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Además, la plantilla centró su recurso en discutir la situación económica de la empresa, en lugar de impugnar la decisión del Concello y de la Xunta que dio origen a la fuerza mayor.

Al quedar rechazada la demanda colectiva sin pronunciamiento sobre el fondo del asunto, la resolución del caso queda ahora pendiente de las demandas individuales que los trabajadores han ido presentando por su cuenta en la jurisdicción social del Tribunal de Instancia de Ourense.