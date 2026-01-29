Vecinos y trabajadores de la calle Pena Trevinca sufren el corte por un socavón "previsible": "É un cristo inhumano"

El pasado lunes, un socavón de grandes dimensiones se abrió bajo el firme de la carretera en la calle Pena Trevinca, en Ourense. A la altura del número 18, las fuertes lluvias provocaron que el firme terminase por ceder, dejando un agujero que tardará al menos dos meses en ser reparado. Días después de producirse, trabajadores, vecinos y padres de alumnos de la zona empiezan a sufrir en carnes propias los problemas derivados de una obra que "se dan para dous meses, ata xuño non o temos feito".

Estado de las obras este jueves | Miguel Ángel

Es una de las inquietudes de Pablo, vecino de la manzana donde se produjo el boquete, que admite su hartazgo tan solo tres días después de producirse: "É horrible, xúntase todo", cuenta, refiriéndose además a los trastornos provocados por la reciente implantación de la Zona de Bajas Emisiones. Y es que el tráfico de subida desviado por la calle Serra de Queixa "está colapsado" cuando coincide con la entrada y salida de alumnos del colegio Carmelitas.

"Un par de horas antes de producirse, eu pasara xusto por encima. Puiden quedarme aí metido perfectamente", — Pablo - Vecino de la zona

Pablo no esconde la sorpresa que le provocó ver el socavón la primera vez, aunque la carretera "non estaba nas mellores condicións". Sin embargo, da gracias de que el firme no se hundió bajo sus pies: "Un par de horas antes de producirse, eu pasara xusto por encima. Puiden quedarme aí metido perfectamente", recuerda.

La dirección del tráfico le afecta especialmente a este vecino, que tiene la mala fortuna de no acostumbrar a circular por el desvío de subida, ya que su trayecto habitual se dirije en dirección Jardín del Posío. El cambio de trayecto es notable, ya que "tería que subir ata Carmelitas, de Carmelitas ir ata o hospital e do hospital baixar ata a Saínza outra vez". En definitiva, "un cristo inhumano". A continuación, puedes ver en vídeo el tránsito del nuevo sentido de subida.

Reparto de material, ruido y clientela: consecuencias para los negocios

No solo los vecinos ven modificada su rutina, sino que los propios establecimientos de la calle Pena Trevinca ya experimentan los primeros problemas que ocasiona el socavón. Uno de ellos es Sergio, trabajador de la Carnicería Manxar que se ubica justo enfrente del agujero. "Estamos apañando como podemos", asegura aún en la primera semana de nueva realidad, y es que la situación supone un problema para la carga y descarga de mercancía.

La calle Pena Trevinca a la altura de la mencionada carnicería, antes y después.

"Temos clientes que son xente maior, que intentaba aparcar por aquí e mercar" — Sergio - Carnicería Manxar

"Paramos onde non se pode, aquí teñen cortado e iso afecta aos nosos proveedores, dificultando o reparto da tenreira", asegura el carnicero, quien lamenta la afectación también "a nivel clientela": "Temos clientes que son xente maior, que intentaba aparcar por aquí e mercar. Agora non podes parar en toda a rúa, e iso si que se vai notar".

No es sorpresa

"Pasou nese punto, pero mañá pode pasar noutro perfectamente" — Sergio - Carnicería Manxar

A Sergio, en cambio, no le coge por sorpresa. Considera la caída de la calzada algo "totalmente previsible", ya que la calle tiene "gretas por todos lados, só hai que ver o resto da rúa". Así, remata con una suposición: "Pasou nese punto, pero mañá pode pasar noutro perfectamente". Las autoridades, en cambio, aseguran que hasta ahora nadie ha denunciado una problemática de este tipo de forma oficial.

Sobre el tiempo que tardará el repararse, el carnicero lo tiene claro: "Máis que que sexan os dous meses, que quede ben. Compensa máis agora un proceso un pouco máis longo e que quede xa ben arranxado por seguridade e por comodidade".

Los padres de Carmelitas hablan de “un gran obstáculo para toda la ciudad”

Esta situación afecta de forma directa al colegio Plurilingüe Carmelitas, ubicado en la vía, generando también malestar y preocupación entre las familias. “Este corte crea un gran problema en la movilidad, sobre todo para los padres que necesitan un vehículo para llevar o recoger a los niños”, señaló a La Región el presidente del ANPA, Mario Fernández, quien añade que “los recorridos y los atascos ya se están formando por los desvíos que tenemos que tomar”.

“Rogaremos al Concello que agilice las obras lo antes posible para evitar todas estas molestias que están generando en la conciliación de estas familias” — Mario - Presidente ANPA Carmelitas

Las familias también muestran inquietud por la duración prevista de los trabajos y por la falta de información recibida. Consideran que dos meses es “un periodo muy largo” y temen posibles retrasos, por lo que piden al Concello que acelere las obras. “Rogaremos al Concello que agilice las obras lo antes posible para evitar todas estas molestias que están generando en la conciliación de estas familias”, afirma Fernández. Además, desde el ANPA anuncian que intentarán contactar con el gobierno local para buscar soluciones a los problemas de movilidad y confían en que la situación se resuelva cuanto antes, ya que el corte supone “un gran obstáculo para toda la ciudad”, especialmente con la implantación de la zona de bajas emisiones y las nuevas calles peatonales.

En definitiva, el socavón de la calle Pena Trevinca supone una problemática para vecinos, trabajadores y todos aquellos que acostumbren a circular por una de las arterias de la ciudad. Ahora está en mano de las instituciones hacer que el problema dure lo menos posible.