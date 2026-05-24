Los viajes al norte de Galicia suponen hasta más de 6 horas

Viajar en bus ya es tanto o más caro que viajar en tren en Galicia. La finalización de los abonos recurrentes el año pasado y los precios generalmente altos llevaron a muchas personas a decantarse por utilizar el autobús.

En cambio, la oferta en este medio de transporte público es precaria y obliga al viajero a invertir excesivas horas de su tiempo para completar los trayectos, en muchos casos, con múltiples enlaces y en líneas generales con un número desmesurado de paradas para conectar con las principales ciudades de la comunidad.

Mucho peor es la situación en puntos turísticos de la costa. Ir en bus a Baiona supone más de dos horas y media, a Ribeira cuatro horas, a Fisterra más de seis y a las zonas más septentrionales como Cedeira o Viveiro el trayecto se aproxima a las seis horas y media.

Las cifras 5 horas de viaje: Las mejores conexiones a A Veiga no bajan de las cinco horas (otras incluso superan las 6 horas). Esto supone el mismo tiempo en viajar en AVE de la ciudad a Alicante. El triple de tiempo: Bande es el único concello de la Baixa Limia donde llega un bus directo, a través de un trayecto con 19 paradas y de casi una hora y media, casi tres veces más de tiempo que en coche. Tortura sobre ruedas: El viaje en autobús a A Coruña supera las tres horas (el triple que en ten) y es una auténtica odisea, de hasta 114 paradas en dos de los tres servicios diarios (el otro tiene 87) Tren más barato que bus: Con una reducción de precios de Renfe, la opción más barata en transporte público para ir a A Coruña es el tren, por 14,35 euros, mientras que el bus se encuentra en 16,30 €

A Coruña, más barato en bus

Actualmente, tras un bajón en los precios de Renfe, la opción más barata en transporte público para ir a A Coruña es el tren, por 14,35 euros, mientras que el bus se encuentra en 16,30 euros, sin tener en cuenta ningún tipo de descuento.

Tiempos de viaje en servicio público desde la ciudad de Ourense.

Aún encima, la gran diferencia es que en ferrocarril el tiempo de viaje es de una hora y quince minutos, mientras que en autobús supera las tres horas. El trayecto es una auténtica odisea, de hasta 114 paradas en el primer y el último servicio diarios (hay solo tres). Lo que es lo mismo, pagar por una tortura sobre ruedas.

Ferrol, sin trayecto directo

A Ferrol, la situación es todavía más dramática. Es imprescindible realizar transbordo en A Coruña o en Santiago de Compostela y el tiempo mínimo es de tres horas y media (en un momento poco efectivo, a las 12,00 horas), pero los trayectos más madrugadores se extienden hasta las cuatro horas y media.

Con respecto al resto de ciudades de la comunidad, la situación tampoco es para echar cohetes. A Santiago de Compostela, uno de los destinos más demandados por los ourensanos, ninguno de los ocho autobuses diarios realiza, a priori, el viaje sin paradas intermedias, a no ser que se llene solo de gente que va a Santiago. De esta forma la duración está entre una hora y media y dos. Lo mismo sucede en Lugo, pero con la mitad de frecuencias diarias y con el hándicap de una conexión en tren tercermundista.

A Pontevedra, las frecuencias se reducen a tres, pero también bajan el número de paradas intermedias, dejando un tiempo de viaje más competente y cercano al de un coche, de entre una hora y media y una hora y 45 minutos.

Sin duda, Vigo es la ciudad con mejor conexión en autobús con Ourense, contrarrestando el ineficaz servicio de tren. Hay un total de siete servicios diarios, siendo cuatro de ellos sin paradas intermedias, lo que favorece unos viajes efectivos y unos tiempos similares a los de un vehículo privado.