Xenoma Galicia ya rastrea riesgos genéticos en Ourense

Xenoma Galicia inició ayer su andadura en la provincia. El CHUO atendió a los primeros participantes de este proyecto de medicina genómica, que busca anticiparse a determinadas enfermedades mediante una muestra de sangre. La actividad continuará en el hospital de la ciudad hasta el 24 de septiembre. Por su parte, el Hospital de Valdeorras tomará el relevo los días 28 y 29, mientras que el de Verín cerrará el calendario el 30 de septiembre y el 1 de octubre.

El Sergas envió 2.706 mensajes de texto a otros tantos ourensanos seleccionados aleatoriamente. Esta primera fase prevé incorporar a 541 personas: 438 del distrito de Ourense, 55 del de Valdeorras y 48 del de Verín. Quienes acepten la invitación deberán formalizar el consentimiento y acudir con cita para que les extraigan la muestra.

La sangre permitirá buscar variantes relacionadas con tres problemas de salud: el cáncer hereditario de mama y ovario, el síndrome de Lynch —que eleva principalmente el riesgo de cáncer colorrectal— y la hipercolesterolemia familiar. María Brión, coordinadora científica de Xenoma Galicia, explicó que el objetivo es estimar el riesgo antes de que aparezca la enfermedad. Con esa información se podrá reforzar el seguimiento, adoptar medidas preventivas o ajustar los tratamientos.

Xenoma Galicia está pensado para personas de entre 35 y 70 años que dispongan de tarjeta sanitaria del Sergas. Una vez analizada la muestra, quienes no presenten ninguna de las variantes estudiadas recibirán un mensaje en su teléfono. Cuando el resultado sea positivo, el participante será citado presencialmente para conocer su situación y continuar el proceso asistencial.

Las primeras fases ya han demostrado la capacidad del programa para detectar variantes de alto riesgo. Los últimos datos disponibles indican que se han analizado 2.504 muestras en toda Galicia y localizado a 42 personas con alguna de estas alteraciones. En 22 casos estaban relacionadas con el cáncer hereditario de mama y ovario; en siete, con el síndrome de Lynch; y en 12, con la hipercolesterolemia familiar. Otra persona presentó un doble positivo.

El proyecto pretende reunir durante los próximos seis años muestras y datos clínicos de 400.000 gallegos. Todo ese material nutrirá un biobanco gallego concebido para impulsar la investigación, conocer mejor la salud de la población y avanzar hacia una medicina más personalizada.

La iniciativa cuenta con una inversión de 20 millones de euros y aspira a convertir esa información genética en una herramienta útil para la sanidad pública y la investigación biomédica.