Santa Cristina ofrece un viaje virtual para vivir su pasado

Viajar casi nueve siglos atrás sin abandonar el monasterio. Esa es la propuesta que desde ahora ofrece Santa Cristina de Ribas de Sil, en Parada de Sil, uno de los grandes tesoros del románico gallego.

El proyecto fue presentado este martes con la visita del delegado del gobierno, Pedro Blanco, acompañado por el subdelegado del gobierno, Eladio Santos, y el alcalde de Parada de Sil, Aquilino Domínguez.

La iniciativa supone una nueva forma de acercarse a un patrimonio que busca ahora contar su historia de una manera más visual y atractiva. A través de imágenes en 360 grados, el visitante puede adentrarse virtualmente en el pasado y conocer cómo pudo ser la vida monástica en Santa Cristina hace cientos de años. El recorrido se organiza en cinco puntos de visualización y utiliza personajes animados para recrear escenas de la vida del monasterio. La experiencia puede disfrutarse directamente desde el móvil mediante códigos QR y también a través de una webapp.

El contenido, disponible en varios idiomas, facilita que visitantes de diferentes procedencias puedan conocer la historia del monasterio.

El alcalde de Parada destacó durante la presentación, que el proyecto demuestra cómo la innovación tecnológica puede ponerse al servicio del patrimonio y del medio rural.

La recreación histórica forma parte de un proyecto más amplio, con un presupuesto de más de 100.000 euros, financiado el 90 % por la Secretaría General para el Reto Demográfico y un 10 % por el Concello.

La actuación se completa con otras dos iniciativas. Por un lado, un planificador de rutas turísticas basado en inteligencia artificial. Por otro, permitió contratar personal para realizar visitas guiadas al monasterio, durante 2025 y 2026.