Editorial
El nuevo gran truco final de Pedro Sánchez
Los callos listos para ser servidos.
Los callos listos para ser servidos. | Lucía Otero

Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos

NOVENA EDICIÓN

Los callos fueron los grandes protagonistas de una jornada en la que Piñor dio la bienvenida al otoño con sabor y ambiente festivo. La novena edición de su fiesta gastronómica reunió a 500 comensales y puso sobre la mesa más de 300 kilos de este plato tradicional, en una celebración que se completó con una ruta motera y animación musical.

En el Concello de Piñor saben bien lo que significa la llegada del frío y reciben el otoño con su Festa dos Callos. La celebración alcanzó este año su novena edición y reunió a 500 comensales, con más de 300 kilos de callos sobre la mesa.

“Cada ano increméntase máis o número de asistentes e nós isto significa dar a coñecer o noso concello por toda Galicia. Ven moita xente de fóra de provincia que se achega ata aquí para degustar estes calles, que a verdade é que están riquísimos”, afirmaba el alcalde de la localidad, José Luis González, poco antes de comenzar la comida. La Praza do Arenteiro ya reunía a personas que se preparaban para hacer cola y degustar el plato estrella del día. Entre ellas estaba María Vázquez, vecina de Piñor, que formó parte de la comisión de fiestas y comenzó hace dos décadas con esta celebración, a la que ahora no falta ninguna edición. “Fomos 3 personas quen comezamos a festa, pero só duramos dous anos. Agora é un orgullo ver que o Concello a recuperou”, relataba.

Mientras, de fondo se escuchaba la llegada de los 70 motoristas procedentes de distintos lugares de Galicia, que habían iniciado la jornada a las 10,00 horas con la tradicional ruta de motos. El recorrido, de 62 kilómetros, partió de la Praza do Arenteiro y atravesó varios puntos del municipio, con dos paradas para degustar unos pinchos y abrir el apetito . A su regreso, las motos quedaron expuestas en la plaza. Uno de los organizadores de la ruta, Alfonso Nóvoa, destacó que, aunque la participación fue menor que el año pasado -120 motoristas en total-, “gustou a paisaxe e non houbo incidencias”.

En la cocina, ya antes de las 14,00 horas, se percibía el aroma de los callos y del resto del menú, compuesto por empanada, lacón, sobremesa, café y chupitos. “Desde as sete da mañá ata as dúas e media empeza o proceso de elraboración, paso a paso, ata acabar con racións de callos para repetir ata que se queira”, contaba el jefe de cocina, Berto Fernández, que ultimaba los preparativos para recibir a los comensales. Tras la comida, la jornada continuó con animación musical.

Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos
1/20 Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos | Lucía Otero
Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos
2/20 Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos | Lucía Otero
Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos
3/20 Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos | Lucía Otero
Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos
4/20 Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos | Lucía Otero
Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos
5/20 Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos | Lucía Otero
Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos
6/20 Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos | Lucía Otero
Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos
7/20 Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos | Lucía Otero
Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos
8/20 Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos | Lucía Otero
Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos
9/20 Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos | Lucía Otero
Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos
10/20 Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos | Lucía Otero
Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos
11/20 Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos | Lucía Otero
Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos
12/20 Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos | Lucía Otero
Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos
13/20 Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos | Lucía Otero
Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos
14/20 Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos | Lucía Otero
Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos
15/20 Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos | Lucía Otero
Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos
16/20 Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos | Lucía Otero
Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos
17/20 Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos | Lucía Otero
Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos
18/20 Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos | Lucía Otero
Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos
19/20 Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos | Lucía Otero
Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos
20/20 Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos | Lucía Otero

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats