Galería | Piñor se llena de sabor con su Festa dos Callos

Los callos fueron los grandes protagonistas de una jornada en la que Piñor dio la bienvenida al otoño con sabor y ambiente festivo. La novena edición de su fiesta gastronómica reunió a 500 comensales y puso sobre la mesa más de 300 kilos de este plato tradicional, en una celebración que se completó con una ruta motera y animación musical.

En el Concello de Piñor saben bien lo que significa la llegada del frío y reciben el otoño con su Festa dos Callos. La celebración alcanzó este año su novena edición y reunió a 500 comensales, con más de 300 kilos de callos sobre la mesa.

“Cada ano increméntase máis o número de asistentes e nós isto significa dar a coñecer o noso concello por toda Galicia. Ven moita xente de fóra de provincia que se achega ata aquí para degustar estes calles, que a verdade é que están riquísimos”, afirmaba el alcalde de la localidad, José Luis González, poco antes de comenzar la comida. La Praza do Arenteiro ya reunía a personas que se preparaban para hacer cola y degustar el plato estrella del día. Entre ellas estaba María Vázquez, vecina de Piñor, que formó parte de la comisión de fiestas y comenzó hace dos décadas con esta celebración, a la que ahora no falta ninguna edición. “Fomos 3 personas quen comezamos a festa, pero só duramos dous anos. Agora é un orgullo ver que o Concello a recuperou”, relataba.

Mientras, de fondo se escuchaba la llegada de los 70 motoristas procedentes de distintos lugares de Galicia, que habían iniciado la jornada a las 10,00 horas con la tradicional ruta de motos. El recorrido, de 62 kilómetros, partió de la Praza do Arenteiro y atravesó varios puntos del municipio, con dos paradas para degustar unos pinchos y abrir el apetito . A su regreso, las motos quedaron expuestas en la plaza. Uno de los organizadores de la ruta, Alfonso Nóvoa, destacó que, aunque la participación fue menor que el año pasado -120 motoristas en total-, “gustou a paisaxe e non houbo incidencias”.

En la cocina, ya antes de las 14,00 horas, se percibía el aroma de los callos y del resto del menú, compuesto por empanada, lacón, sobremesa, café y chupitos. “Desde as sete da mañá ata as dúas e media empeza o proceso de elraboración, paso a paso, ata acabar con racións de callos para repetir ata que se queira”, contaba el jefe de cocina, Berto Fernández, que ultimaba los preparativos para recibir a los comensales. Tras la comida, la jornada continuó con animación musical.