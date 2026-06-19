ÚLTIMA HORA
El acuerdo de paz queda en el aire: EEUU e Irán cancelan la cumbre de Suiza

La A-52 permanecerá cortada en sentido Madrid a la altura de O Padornelo por trabajos de asfaltado

CAMBIOS EN LA CIRCULACIÓN

El tráfico en dirección Madrid se desvía por la salida 103 hacia Requejo y la N-525 mientras duren los trabajos de renovación del firme en O Padornelo, con el objetivo de garantizar la seguridad en la vía

Desvío de la A-52 en la salida 103 (O Padornelo) en sentido Madrid, con itinerario alternativo por Requejo y la N-525 debido a las obras de asfaltado.
Desvío de la A-52 en la salida 103 (O Padornelo) en sentido Madrid, con itinerario alternativo por Requejo y la N-525 debido a las obras de asfaltado. | Google Maps

La autovía A-52 permanece cortada al tráfico en sentido Madrid a la altura de O Padornelo debido a las obras de renovación del firme que se están llevando a cabo en este tramo. Los trabajos de asfaltado obligan a desviar temporalmente la circulación para garantizar tanto la seguridad de los operarios como la de los usuarios de la vía.

Los conductores que circulen en dirección Madrid deberán abandonar la autovía por la salida 103 (O Padornelo), siguiendo el desvío señalizado hacia la localidad de Requejo. Desde allí deberán continuar por la carretera N-525 hasta Otero de Sanabria o Puebla de Sanabria, donde podrán volver a incorporarse a la A-52 para proseguir su viaje en dirección Madrid.

Las autoridades recomiendan respetar en todo momento la señalización provisional instalada durante las obras, así como extremar la precaución y adaptar la velocidad al trazado de la carretera nacional.

El corte permanecerá vigente mientras se ejecutan los trabajos de asfaltado.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats