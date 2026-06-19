La A-52 permanecerá cortada en sentido Madrid a la altura de O Padornelo por trabajos de asfaltado

Desvío de la A-52 en la salida 103 (O Padornelo) en sentido Madrid, con itinerario alternativo por Requejo y la N-525 debido a las obras de asfaltado.

La autovía A-52 permanece cortada al tráfico en sentido Madrid a la altura de O Padornelo debido a las obras de renovación del firme que se están llevando a cabo en este tramo. Los trabajos de asfaltado obligan a desviar temporalmente la circulación para garantizar tanto la seguridad de los operarios como la de los usuarios de la vía.

Los conductores que circulen en dirección Madrid deberán abandonar la autovía por la salida 103 (O Padornelo), siguiendo el desvío señalizado hacia la localidad de Requejo. Desde allí deberán continuar por la carretera N-525 hasta Otero de Sanabria o Puebla de Sanabria, donde podrán volver a incorporarse a la A-52 para proseguir su viaje en dirección Madrid.

Las autoridades recomiendan respetar en todo momento la señalización provisional instalada durante las obras, así como extremar la precaución y adaptar la velocidad al trazado de la carretera nacional.

El corte permanecerá vigente mientras se ejecutan los trabajos de asfaltado.