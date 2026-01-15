Boborás logra un peón forestal todo o ano co apoio da Xunta

EMPREGADOS MUNICIPAIS

El municipio de Boborás se favorece con la permanencia de un peón forestal todo el año y gracias al apoyo de la Xunta

Visita no entorno do CEIP de Boborás.

O conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado polo secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, visitou hoxe o municipio de Boborás onde comprobou os labores dun mozo que traballa e adquire experiencia como peón forestal, xunto con outros empregados municipais, grazas aos apoios da Xunta para a contratación das persoas mozas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, dirixidos a entidades locais e organismos intermedios sen ánimo de lucro. 

Alí puxo de relevo, xunto coa alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, o valor deste tipo de apoios da Xunta a prol da empregabilidade xuvenil en servizos necesarios para a cidadanía. Nesta liña, avanzou que este ano seguirá potenciándoos cunha nova convocatoria dotada con 6,5 M€ co financiados pola Unión Europea a través do Programa FSE+ de Galicia 2021 – 2027, que se centra en persoas desempregadas de entre 18 e 29 anos.

Boborás é un dos 156 concellos que obtiveron este apoio en Galicia, dos que 43 son da provincia de Ourense. Grazas a eles se puido contratar nas entidades locais a máis de 170 mozas e mozos, 43 na provincia ourensá.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats