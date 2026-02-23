Los colegios de la provincia de Ourense disponen de 406 “vacantes”

Aún queda curso por delante, pero cientos de profesores han empezado ya los trámites para conocer el destino al que irán en septiembre. El Concurso Xeral de Traslados (CXT) está en marcha e incluye más de 400 plazas, concretamente 406, que carecen de un dueño definitivo en los centros educativos de la provincia -sí que están cubiertas este año, pero no por un profesor titular-. Pueden optar a ellas todos aquellos que tengan aprobada la oposición, pero los que suman mayor puntuación (según los parámetros establecidos) parten con ventaja.

Diferencia entre etapas

Dentro del cuerpo de maestros, la especialidad de Educación Primaria (EP) es la gran protagonista del proceso, con hasta 276 puestos disponibles. El CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro de Barbadás se erige como centro con mayor número de puestos, ofertando 4 vacantes. Le siguen de cerca, con 2 vacantes de Primaria cada uno, el CEIP Filomena Dato, el CEIP Manuel Luís Acuña, el CEIP Princesa de España y el CEIP Padre Crespo.

La otra cara de la moneda se vive en la etapa de Educación Infantil. La movilidad en esta especialidad será mucho más reducida, con plazas a cuentagotas en toda la provincia. Apenas se oferta una vacante en cuatro centros: el CEIP Plurilingüe Ramón Otero Pedrayo, el CEIP Plurilingüe Irmáns Villar, el CEIP Virxe de Covadonga o la EEI de Santa Cruz.

En el ámbito de la Educación Secundaria y la Formación Profesional, los institutos mantienen el goteo habitual de plazas en asignaturas troncales, pero son los sectores singulares de la FP los que aglutinan la mayor parte de las ofertas. Destacan, por un lado, el IES Lauro Olmo, que oferta 3 vacantes en la especialidad de Peluquería, y el CIFP de Vilamarín, que busca cubrir 3 puestos definitivos en la especialidad de Cocina y pastelería.

Atención a las necesidades

Uno de los datos más relevantes que arroja la resolución provisional de plazas es el esfuerzo por consolidar las plazas de atención a la diversidad, especialmente en los institutos. El listado incluye un incremento de vacantes de Pedagogía Terapéutica (PT) en la etapa de Secundaria, sumando nuevas plazas en centros como el IES As Lagoas, IES O Couto, IES Ramón Otero Pedrayo y el IES Manuel Chamoso Lamas, entre otros. En los colegios de Infantil y Primaria también se registran incrementos en esta especialidad, como es el caso del CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo y el CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro.

Las cifras: Plazas en concurso 276 plazas definitivas disponibles en Educación Primaria.

97 vacantes de distintas especialidades a las que se puede optar en la enseñanza Secundaria.

14 puestos en especialidades de Formación Profesional.

7 plazas de Pedagogía Terapéutica “vacantes” para destino definitivo.

3 vacantes en la Escuela Oficial de Idiomas.

Otras enseñanzas

En las enseñanzas de Régimen Especial, el abanico es mucho más limitado. La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) apenas oferta 3 vacantes en toda la provincia: una de Alemán y otra de Español en la sede central de Ourense, y una de Inglés en la delegación de O Carballiño. En la EASD Antonio Faílde quedan tres vacantes.

Por su parte, el Conservatorio de Ourense presenta más necesidades. Busca asentar su plantilla docente ofertando 2 plazas de Lenguaje Musical, además de puestos para instrumentos de cuerda y viento, incluyendo una vacante para Viola de gamba.