Tras el cuarto día más caluroso de la historia, Ourense rebasa hoy los 43º

Ourense fue este sábado una sartén en un fin de semana marcado por la segunda ola de calor del verano. La ciudad alcanzó la tercera temperatura más alta de toda España con 42,6 grados, solo superada por Badajoz (43,5) y Huelva (43). Este dato es el cuarto más alto anotado en la urbe desde que existen registros históricos.

Las temperaturas están impulsadas por una masa de aire sahariano extremadamente cálida y seca. El sofoco se notó sobre todo en el núcleo urbano, donde las zonas de sombra se convirtieron en el santo grial de los que se atrevieron a desafiarlo mientras daban un paseo.

La previsión apunta a que este domingo las temperaturas incluso subirán más y podrían superar los 43, lo que ha provocado que MeteoGalicia active en el valle del Miño un aviso rojo por temperaturas extremas. Todo hace indicar una plaga de insomnios en las próximas noches, que se prevén tropicales.

Ourense rebasa los 42 grados

La ciudad de Ourense ha alcanzado este domingo los 42.5º, en una jornada enmarcada en el episodio de ola de calor que afecta a España desde hace días.

Según los valores máximos, proporcionados por Meteogalicia, la capital termal ha pasado una de las jornadas más calurosas de su historia, registrando 42.5º a las 18.40 horas de la tarde.

Así las cosas, la segunda temperatura más alta se ha experimentado en Arnoia (Ourense), que percibió 42.2 ºC; seguida de Salvaterra do Miño (Pontevedra), con 41.5º; y Leiro (Ourense), con 41.3 ºC.

Todo ello en una jornada en la que 120 municipios han estado en alerta roja. Una cifra que disminuirá notablemente de cara a este lunes, en el que la Xunta ha disminuido la alerta a 46 municipios. Concretamente, estos serán los localizados en las zonas isoclimáticas del centro de Lugo y de la montaña de Ourense.

Continúa la alerta roja este lunes en 19 concellos ourensanos

La Xunta mantendrá la alerta roja por episodio de calor en 46 municipios para este lunes, en el marco del Plan actuaciones de la Comunidad frente a posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud, según los datos enviados este domingo por MeteoSalud.

Concretamente, este lunes permanecerán activas las alertas en nivel 3, rojo, en las zonas isoclimáticas del centro de Lugo y la montaña de Ourense: O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, Riós, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso, Xunqueira de Espadanedo.

En cuanto al nivel 2, naranja, afectará a las zonas isoclimáticas del interior de A Coruña, montaña de Lugo, sur de Lugo, Valdeorras e interior de Pontevedra.

Finalmente, el nivel 1, amarillo, afectará a la zona isoclimática del Miño de Ourense.

La ola de calor llegará a su día álgido este lunes, con máximas de hasta 42 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes el día álgido del episodio de ola de calor que afecta a España, con temperaturas máximas que podrán alcanzar los 42 grados en los valles fluviales.

En concreto, se espera que se alcancen los 39-41 grados en el cuadrante suroccidental y los valles del Ebro y depresiones del nordeste, pudiendo llegar a los 42 grados en el valle del Guadalquivir. En el Cantábrico oriental, las ambas mesetas y el interior de la Comunidad Valenciana y Mallorca se esperan máximas de entre 37 y 39 grados, con superaciones puntuales de los 40 grados.

La jornada estará marcada por nuevas subidas de temperatura en el Cantábrico oriental, que se extenderán en menor magnitud al valle del Ebro, la meseta norte y el tercio este peninsular. En el interior de Galicia, en cambio, las temperaturas tenderán a moderarse con la entrada del flujo marítimo, aunque el valle del Miño y zonas del interior aún registrarán entre 37 y 39 grados. En Canarias subirán ligeramente, con mínimas que no bajarán de los 20 grados en el sur de Gran Canaria.

En cuanto a la estabilidad atmosférica, se esperan tormentas acompañadas de rachas muy fuertes de viento en el centro peninsular, con mayor probabilidad en la meseta sur y el este de Extremadura, sin descartar episodios aislados en los sistemas Béticos, la cordillera Cantábrica, el este de Galicia y el oeste de Castilla y León. En las costas gallegas y asturianas se prevén nubes bajas y algunas brumas, mientras que en el resto de la Península y Baleares predominarán los cielos despejados o con nubes altas.