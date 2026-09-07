El diésel se dispara en Ourense y se come la mitad de la bonificación en solo cinco días

La alegría de los propietarios de vehículos diésel de la provincia de Ourense ante el pequeño respiro económico por las bonificaciones del Gobierno duró apenas cinco días. La subida del precio de este carburante se ha comido la mitad del descuento, que pasó el 1 de septiembre de 10 a 20 céntimos.

En la provincia, el diésel cerró el mes de agosto a un precio de 1,88 euros por litro mientras el 1 de septiembre la bonificación lo redujo hasta los 1,80, momento en el que los conductores se aglomeraron en las estaciones de servicio en busca de un pequeño ahorro para su bolsillo.

Sin embargo, la escalada de este carburante, auspiciada por la guerra entre Estados Unidos e Irán que bloquea el estrecho de Ormuz, va camino de comerse totalmente la bonificación extra de diez céntimos. Por el momento, ya ha devorado la mitad en apenas cinco días. El gráfico de la evolución del precio mostraba ayer como ya se ha situado de media en 1,84 euros en la provincia, lo que se traduce en que llenar un depósito medio de 45 litros cuesta 82,8 euros, casi 20 euros más que hace un año.

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Este incremento no se ha trasladado igual a todas las gasolineras ourensanas. Hay algunas en la que la subida en estos cinco días ha sido mayor e incluso ya ha engullido totalmente el descuento al aumentar justo 10 céntimos el precio del diésel en el citado periodo.

Influye también en el coste la estación de servicio en las que se reposta. Las más baratas tienen el litro de este carburante a 1,69 euros y se sitúan mayoritariamente en el área metropolitana de la ciudad, donde se encuentra el tejido empresarial. Por el contrario, en las más caras ya mira de cerca los dos euros por litro y todo apunta a que seguirá aumentando con la continuidad del conflicto bélico en Irán.

A esto hay que añadir que Ourense sufre un doble castigo. Los conductores de la provincia no solo sufren aumentos continuos en el precio del diésel en los surtidores cada vez que acuden a repostar, sino que se ven agraviados al ser uno de los territorios con el coste más caro de este carburante.

La gasolina, disparada

El coste de los carburantes empieza a preocupar por igual a todos los conductores de vehículos de combustión. Si en los últimos meses la gasolina parecía contener los precios ante un diésel disparado, ahora ambos carburantes están prácticamente a la par.

La gasolina ya se sitúa en 1,88 euros por litro de media en la provincia tras subir en solo una semana siete céntimos, lo que le ha permitido marcar su precio máximo en cuatro años. La curva de ascenso es pronunciada y sostenida en el tiempo desde mediados de agosto, por lo que todo parece indicar que, como en el 2022 tras la invasión en Ucrania, terminará alcanzando los dos euros por litro.

El precio de los carburantes encandenó la pasada semana su noveno incremento consecutivo, con lo que suma ya un encarecimiento de hasta el 24% desde que decayó la rebaja del IVA al 10% a principios del pasado mes de julio.

Con estas nuevas subidas, el precio del diésel acumula un encarecimiento del 24%, mientras que el de la gasolina suma una subida del 20,4%. Pese a ello, ambos carburantes se mantienen por debajo de la media registrada en la eurozona.