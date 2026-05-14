¿Sabe usted que DO abre el mercado de fichajes?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, la carrera de DO por la llave de la Diputación
¿Sabe usted que anda loco el líder de DO intentando fichar incautos para colar más candidaturas en el partido judicial de Ourense? ¿Si será que no se fía ya de lo que ocurra en la city y estará intentando rascar al PP en estos otros concellos en los que se juega la mayoría absoluta y la llave de la Diputación? ¿Que igual los cálculos no le sirven de nada si la Justicia avanza por donde parece que avanza? ¡Tachán!
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