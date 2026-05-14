¿Sabe usted que en DO uno para todos y todos para uno, para bien o para mal?

¿Sabe usted que hay varias hipótesis sobre la sospechosa decisión del Jaco de meter en la junta de gobierno y hacer tenientes de alcalde a todos sus concejales, en el tiempo de descuento del mandato? Hipótesis 1: para evitar celillos ahora que viene curro electoral y dar idea de que “somos equipo”. Hipótesis 2: para que se pringuen todos por igual (política y judicialmente) en las cosillas que haya que aprobar de aquí a fin de mandato. Only Gonzalito knows ¡ Tachán, tachán!