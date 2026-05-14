¿Sabe usted que en DO uno para todos y todos para uno, para bien o para mal?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, las dos hipótesis de La Región para los extraños designios del Goebbeliño ourensano
¿Sabe usted que hay varias hipótesis sobre la sospechosa decisión del Jaco de meter en la junta de gobierno y hacer tenientes de alcalde a todos sus concejales, en el tiempo de descuento del mandato? Hipótesis 1: para evitar celillos ahora que viene curro electoral y dar idea de que “somos equipo”. Hipótesis 2: para que se pringuen todos por igual (política y judicialmente) en las cosillas que haya que aprobar de aquí a fin de mandato. Only Gonzalito knows ¡ Tachán, tachán!
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