La cifra de ourensanos que emigra se reduce a 218, el mínimo histórico

Durante décadas, el relato demográfico de Ourense ha estado ligado al concepto de la emigración. La imagen de miles de jóvenes abandonando la provincia para labrarse un futuro en Europa o América está grabada en la memoria colectiva. Sin embargo, las últimas estadísticas del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) correspondientes a este año 2026 vienen a derribar gran parte de este mito: los ourensanos ya apenas emigran al extranjero.

Si bien es cierto que el censo exterior de la provincia acaba de batir de nuevo su récord histórico absoluto, superando la cifra de 120.898 inscritos, un análisis detallado de los datos revela que ese crecimiento no es el reflejo de una fuga de talentos actual, sino del impacto de los procesos de nacionalización de descendientes. Hoy en día, la maleta y el billete de avión han sido sustituidos por los trámites en embajadas y consulados.

Las cifras del desplome

Para entender este fenómeno basta con mirar cuánta gente realmente nacida en Ourense se ha dado de alta en el extranjero recientemente. Los datos muestran una tendencia sostenida a la baja. En el año 2016, un total de 629 ciudadanos nacidos en la provincia hicieron las maletas para establecerse fuera de España. Una década después, los registros oficiales a fecha de 1 de enero de 2026 sitúan esta cifra en apenas 218 personas.

Es decir, la verdadera emigración ourensana de nativos hacia el extranjero ha caído casi a una tercera parte en los últimos diez años. Atrás quedan los picos de principios de la década pasada. El goteo actual de salidas físicas es el más bajo de la serie histórica. De los 218 ourensanos que hicieron las maletas en el último año, la mitad (110) pusieron rumbo a América y 92 a otros países de Europa, siendo México (28), Venezuela (19), Suiza (18) y Francia (17) los destinos principales.

¿Cómo se explica entonces que el censo general siga creciendo sin freno? La respuesta está en los despachos consulares. A lo largo del 2026, el registro sumó 5.551 “nuevas inscripciones” vinculadas a Ourense. Pero al cruzar los datos, la inmensa mayoría de estos supuestos nuevos emigrantes nunca han residido en territorio ourensano.

Las nuevas inscropciones en cifras. | La Región

Hablamos de hijos, nietos y bisnietos de la emigración histórica que, al amparo de legislaciones como la Ley de Memoria Democrática, están recuperando la nacionalidad española. De las más de 5.500 altas de este año, apenas 218 corresponden a ourensanos de cuna. El resto son, a todos los efectos legales, nuevos españoles que heredan su vinculación administrativa con Ourense por lazos de sangre.

El relevo generacional es evidente en las cifras: de los 120.898 inscritos totales, la mayoría nunca ha residido en la provincia. De hecho, el número de residentes en el exterior nacidos en Ourense cae de forma constante por fallecimientos o retornos. Si en 2009 este grupo sumaba 35.278 personas, en 2026 la cifra ha bajado a 25.933, lo que confirma la desaparición progresiva de los emigrantes que protagonizaron las grandes salidas del siglo pasado.

Ourensanos en el extranjero en cifras. | La Región

Principales destinos

Argentina se consolida en 2026 como el principal destino de la diáspora ourensana con 33.619 residentes, seguida de Cuba (15.906) y Brasil (12.190). Estos tres países americanos concentran a más de la mitad de los inscritos totales de la provincia. En el continente europeo, Suiza se mantiene como el enclave con mayor presencia, alcanzando las 9.281 personas, muy por delante de colonias históricas como las de Francia (5.788) y Alemania (5.415).

En cuanto a la evolución, Argentina es el destino que más crece, sumando más de un millar de inscritos en el último año. Por el contrario, Venezuela registra el mayor desplome a largo plazo: de los más de 14.000 residentes que tenía hace una década, hoy apenas conserva 9.248. En Europa, países como Suiza o Francia también muestran una tendencia a la baja, perdiendo inscritos anualmente debido al envejecimiento de los emigrantes originales.