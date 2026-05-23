GRASAS Y ACEITES
Las exportaciones ourensanas ceden 10 millones en el inicio del año
GRASAS Y ACEITES
El mercado exterior ourensano no termina de recuperar el pulso. Tras el frenazo que sufrieron las exportaciones en el 2025, los datos del primer trimestre de este año han venido a confirmar la tendencia a la baja: las ventas de la provincia en el extranjero cerraron los tres primeros meses con una facturación de 281,6 millones de euros, lo que supone un descenso del 3,5% respecto a los 291,8 millones del mismo periodo del año anterior.
La cruz de la balanza la protagonizan las grasas y aceites, con un desplome de 15,6 millones de euros (cayendo a 28 millones). Las manufacturas de piedra y pizarra también cedieron 4,9 millones, aunque retienen el liderazgo provincial con 50,6 millones. Por el contrario, la fundición y el acero emergen como la gran revelación al sumar 7,7 millones de euros (llegando a 10,1), mientras que el sector cárnico sacó músculo creciendo un 48,3% hasta los 21,1 millones. El sector textil y la moda aguantaron el tipo aportando 26,8 millones conjuntos.
En el mapa internacional, Italia encabezó los retrocesos con un severo desplome del 33,7%, cayendo a unos discretos 6,7 millones de euros. México recortó sus pedidos en 2,5 millones, mientras China cedió un 56% y Alemania perdió otros 1,4 millones. En el lado positivo, Portugal consolidó su hegemonía al subir a 69,9 millones, secundado por Francia, que registró el mayor aumento absoluto al ganar 6,5 millones y alcanzar los 60,1 millones.
La gran sorpresa la dio Reino Unido, desafiando la incertidumbre con un avance del 17,9% frente a 2025 y un récord histórico de 33 millones de euros. Paralelamente, nuevos horizontes se expanden con fuerza hacia Turquía, cuyas compras se dispararon un 172% hasta los 1,6 millones, y Suecia (+51,3%).
Contenido patrocinado
También te puede interesar
GRASAS Y ACEITES
Las exportaciones ourensanas ceden 10 millones en el inicio del año
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este sábado, 23 de mayo
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, viernes 22 de mayo
Lo último
HASTA EL AÑO QUE VIENE
Último partido en casa de la temporada para el Ourense Ontime
ACCESO A LA UNIVERSIDAD
1.363 estudiantes se presentarán a la PAU en Ourense
ALTA DEMANDA
Celanova forma futuros ayudantes de camarero
CARTAS AL DIRECTOR
Absentismo + cárteles: bomba para el bolsillo