AMIGOS DAS CEGOÑAS
Galería | Las cigüeñas que pintan de negro y blanco el cielo de Ourense
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El final del verano marca la despedida de las cigüeñas en la montaña oriental ourensana, dejando este año un balance total de 10 nidos productivos y 18 pollos confirmados tras el seguimiento realizado por la asociación Amigas das Cegoñas.
A Pobra de Trives se ha consolidado como el gran núcleo de la zona al concentrar 8 nidos y 15 pollos en puntos emblemáticos del casco urbano. Asimismo, Manzaneda ha logrado sacar adelante tres pollos en su villa medieval y en San Xoán do Río se mantiene ocupado un singular nido sobre la chimenea de una vivienda.
La nota diferente la firma Castro Caldelas, donde la única pareja instalada no consiguió sacar adelante la puesta. Un censo que refleja el ritmo propio de la montaña, donde las condiciones de altitud y temperatura retrasan la nidificación respecto a comarcas como A Limia o Maceda.
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