Historia en 4 tiempos | La fiesta de Noche Vieja

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1975

La fiesta de Noche Vieja

(2) Hoy es fin de año, la fiesta de la Noche Vieja. En todos los establecimientos públicos se han organizado fiestas, bailes y cenas.

También la Comisión Municipal de Festejos ha programado para esta noche, como en años anteriores, la fiesta de la Noche Vieja en la Plaza Mayor. Campanadas, uvas y baile popular amenizado por una afamada orquesta.

Luce la Plaza Mayor las iluminaciones del Árbol de la Navidad y de la fachada de la Casa Consistorial. El resto de la ciudad, salvo los escaparates, ha mostrado este año la ausencia de iluminaciones callejeras. Faltó salero para hacerlo, o faltaron ganas, o faltó espíritu emprendedor.

Y eso que la gente gastó lo suyo en los comercios.

No obstante, las fiestas previstas para esta noche se presentan muy animadas.

(1975)

“Tengo carta blanca en la cuestión técnica”

(1) José María Negrillo es el nuevo técnico del Orense tras el cese de Américo Arias, un intento del presidente Docabo de enderezar la marcha deportiva del equipo. Le entrevisto tras su primera sesión de entrenamiento en el Couto.

Mi primera pregunta fue para enterarme de por qué había venido al Orense.

-Ya el año pasado -dijo- tuve contactos con el señor Docabo, precisamente el mismo día que me hice cargo del Tenerife. En aquellos momentos el Tenerife tenía menos seis y el Orense menos dos. Y nosotros nos salvamos de la promoción. Anoche mismo, en Sevilla, me llamaron para un club de Segunda División, pero como ya me había comprometido con don Antonio, aquí estoy.

-¿Tuvo algún cambio de impresiones con Américo Arias?

-Sí, lo he tenido y los tendré. Yo ya lo conocía personalmente, por ser íntimo amigo de Dagoberto Moll, antiguo entrenador del Tenerife.

-¿A qué se dedicaba usted ahora, antes de venir al Orense?

-En Sevilla solamente me dedicaba a mis negocios relacionados con la construcción.

-¿Qué tiempo le llevará compenetrarse con los jugadores?

-Yo soy hombre abierto y a mí me conocerán en poco tiempo.

-¿Tiene carta blanca para hacer lo que quiera?

-Naturalmente. En la cuestión técnica y en la reestructuración de la plantilla, ahí no permito que nadie se inmiscuya en ello, contando siempre, en los referente a la reestructuración, con el presidente.

-¿Cree en los milagros futbolísticos?

-Milagros no hay, pero sí muchas eventualidades, ya que todos los equipos, a lo largo de la Liga, tienen sus baches.

-A ver si usted acaba con los nuestros.

Entrevista de Álvarez Alonso

(1975)

El fuerte vendaval provoca serios daños en Ourense

(3) El temporal de viento y lluvia volvió a causar problemas en toda la provincia de Ourense. Caídas de árboles, desprendimientos en carreteras de la red secundaria y principal, cortes de luz, incomunicaciones telefónicas, fueron las secuelas del viento en la tarde noche del viernes y madrugada del sábado.

Los desprendimientos de tierra más importantes tuvieron lugar en la autovía Rías Baixas, en el acceso de Barbantes hacia Ourense, y en la N-120 a la altura de Os Peares, en donde un carril estuvo dos horas cortado. También hubo problemas en la OR-122, que conduce desde Sobradelo a Casaio, en Carballeda de Valdeorras.

En la ciudad de Ourense, el fuerte vendaval cambió de ubicación prácticamente todos los contenedores del entramado urbano e incluso una ventana de un edificio de la calle Juan XXIII cayó a la acera. El viento afectó a tres farolas de esta céntrica calle hasta el punto que hubo que retirar una de ellas, por ofrecer peligro a los viandantes. Asimismo, los bomberos acudieron de madrugada a la calle Curros Enríquez para retirar tres letras del rótulo luminoso del hotel San Martín.

A las cuatro de la madrugada dos eucaliptos de 40 metros de altura y un metro de diámetro del parque infantil que está frente a Os Remedios se vinieron abajo. El Concello comenzó a trocearlos ayer. Posiblemente las brigadas deban cortar algún árbol más por su peligrosidad, pues están muy cargados.

En el oriente ourensano, varias localidades de alta montaña de Chandrexa y A Veiga quedaron sin línea telefónica. En O Barco, un apagón de luz obligó al Centro Dramático Galego a interrumpir su función teatral.

(2000)

31 de diciembre de 1925 - La película “La casa de la Troya” en Orense

El comandante don Alejandro Páramo es destinado al batallón de cazadores de Montaña que guarnece esta plaza.

-El ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo, desmiente los rumores sobre el posible cese del gobernador de Orense, Muñoz Delgado, y asegura que el Gobierno está satisfechísimo de su gestión terminando con estas palabras: “hay gobernador para largo”.

-La Asociación Tipográfica de Orense elige nueva directiva, formada por los señores: Antonio Viejo (presidente), Enrique Vigo, Eugenio Iglesias, Eladio García, Ramón Bretaña, Julio Arias, Germán Ogando y Antonio López, Juan Nóvoa.

-Con toda felicidad ha dado a luz un niño la señora doña Felisa Villot, esposa de don Manuel M. Fuentes.

-Los señores de Pumar (don Julio) han visto aumentado su hogar con una hermosa niña.

-El Teatro Principal de Orense acoge el reestreeno de la película “La Casa de la Troya”, una oportunidad para los orensanos que no vieron en su estreno este film que se ha convertido en un fenómeno por los hermosos paisajes gallegos que contiene.

31 de diciembre de 1950 - Nuevos billetes y moneda en circulación

En Orense contrajeron matrimonio la bella y distinguida señorita Marujita López Pardo y don Antonio Parada Arcia, apadrinados por el padre de la novia don Manuel López López, conocido industrial de nuestra ciudad, y doña Luis López Pérez, que representaba a la madre del contrayente doña Luisa Parada Villarino.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Manuel Domínguez Méndez, Alfredo Estévez Míguez, Manuel Amoeiro Fernández, José Álvarez Domínguez, José Calvo Fernández, José Caiño Janeiro, Lisardo Lorenzo González, José Conde Torres, José Conde Moreiras, Concepción Conde Enríquez, José Conde Carril, Francisco Colmenero Álvarez, Ángela Cid Montero, Daniel Cid Fernández, Rosa Cid Borrajo, Teresa Álvarez Montero, Fidelina Antúnez Nóvoa, Eulalia Álvarez Ramos, Josefa Arce Reguengo, Dorinda Araujo Álvarez, Guillermo Álvarez Freijedo y Odilo Alonso Amado.

-Se ponen en circulación en España un nuevo billete de 100 pesetas y una nueva moneda de 50 céntimos.

31 de diciembre de 1975 - Salvaje atentado en Nueva York

Nacieron en Orense: Pablo Álvarez Suárez, Bricio Serantes Rodríguez, Natividad Rocha García, Silvia López Gómez, Lucía Domuro Gómez, Óscar Santos Blanco, Francisco Padrón Vázquez, Teresa Arias Claro, Silvia González Muradás, Eduardo González Gómez, José Santos Rodríguez y Pablo González Fernández.

-El cine Xesteira anuncia el próximo estreno en Orense de la película de Steven Speilberg “Tiburón”, “la más esperada del año”, clasificada para “mayores de 14 años y menores acompañados”.

-(1) José María Negrillo se convierte en nuevo técnico del Club Deportivo Orense en sustitución de Américo Arias.

-(2) Orense se prepara para celebrar hoy la fiesta de Noche Vieja.

-El Barcelona vence al Real Madrid en Liga por 2-1 con goles de Neeskens y Rexach para los azulgrana y de Pirri para los merengues, que contaron con el orensano Miguel Ángel en la portería.

-La explosión de una bomba en la consigna de un terminal del aeropuerto de La Guardia, en Nueva York, causa al menos 11 muertos y 75 heridos, un salvaje atentado que no ha sido reinvindicado por el momento.

31 de diciembre de 2000 - Grave atentado en Manila

El Grupo Francisco de Moure publica en sus cuadernos “Porta da Aira” la primera monografía individualizada sobre el Pórtico del Paraíso de la Catedral de Ourense, obra del profesor Eduardo Carretero Santamaría con fotografías de Mani Moretón.

-(3) Un nuevo temporal de viento y lluvia causa problemas en toda la provincia de Ourense, con efectos también en la ciudad.

-La explosión de cinco bombas en distintos lugares públicos de Manila provoca doce muertos y un centenar de heridos, unos atentados que han provocado el pánico en la capital de Filipinas y aún no han sido reinvindicados por ningún grupo, aunque las autoridades sospechan que puedan ser obra de extremistas musulmanes o sus aliados de la guerrilla comunista.

-El escritor portugués José Saramago publica su primera novela después de recibir el Premio Nobel de Literatura, “La caverna”, en la que continúa con la crítica a la sociedad actual de sus anteriores obras.

-El alcalde de A Coruña, Francisco Vázquez, inaugura ante unas tres mil personas el “Obelisco Milenium”, un monumento de casi 50 metros de altura que ha tenido un coste de 350 millones de pesetas y que cuenta en sus paneles de cristal con escenas de la historia de la ciudad.