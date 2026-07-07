Historia en 4 tiempos | No funcionan los semáforos en Orense

Cimentación de la plataforma en la que se colocará la locomotora.

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

Primera página de 1976 | La Región

No funcionan los semáforos en Orense

Semáforo intermitente en la calle Juan XXIII. | La Región

Desde el viernes a media tarde dejaron de funcionar los semáforos de la ciudad, a consecuencia de un rayo que, al parecer, cayó en el pararrayos del edificio Torre de Orense, a tenor del fortísimo estampido que poco antes de las cinco de la tarde del viernes fue escuchado en toda la población.

La chispa eléctrica provocó por inducción graves averías en el sistema eléctrico de semáforos, quedando todos ellos sin funcionar hasta ayer, martes, fecha en la que comenzaron los trabajos de reparación a cargo de un equipo técnico especializado.

La reparación ha sido iniciada en la calle de General Franco y puntos más importantes del sistema semafórico, en relación con las necesidades del tráfico. En otros cruces los semáforos funcionan con intermitencia. Se espera que en un par de días puedan quedar subsanadas estas deficiencias.

Se ha podido observar que, ante esta anomalía, los conductores, en los cruces, adoptan toda clase de precauciones para evitar accidentes.

En varios puntos han vuelto a aparecer los agentes de la Policía Urbana de Tráfico, que dirigen la circulación.

(1976)

“La actitud de mi padre no fue un acto de cobardía sino de gran valor y honestidad intelectual”

Antón Risco.

Antón Risco es el hijo mayor de don Vicente Risco. Profesor de Literatura Española en Canadá, dos veces finalista del Nadal y una del Planeta, prepara sendos libros sobre Valle Inclán y Azorín. De vacaciones en Orense, hablamos sobre la figura de su padre.

-¿Cuál fue la causa de la marginación de tu padre?

-Todo viene de la salida de mi padre del Partido Galleguista en el año 36. Prefirió desentenderse de los movimientos políticos radicales, a los que no creía capaces de resolver la situación, y se refugió en el estudio de la etnografía. No comprendo por qué su actitud fue tan mal intepretada. Todos los que estaban cerca de él, Otero Pedrayo, Cuevillas, Xoaquín Lorenzo, etc., sabían las causas por las que había salido. Se le acusó de haber tenido miedo, pero creo que su actitud no fue precisamente un acto de cobardía, sino de gran valor y de honestidad intelectual. Después de su salida vino la Guerra Civil, la persecución a los galleguistas y el boicot sistemático a mi padre. Aunque nunca tuvo ningún compromiso serio con el Movimiento, nada percibió de él y ni se aprovechó de él. Lo pasó muy mal económicamente y tuvo muchas denuncias por parte de gente de derechas. Desde entonces fue un solitario rechazado por la extrema derecha que no lo consideraban suyo, y por los galleguistas por haberse salido del Partido.

-¿Qué decía de esto tu padre?

-Hablaba de esto con bastante amargura, pero era muy paciente y humilde. Lo sufrió con humildad pero con amargura.

-¿Cómo interpretas que ahora Galaxia quiera publica su obra completa?

-Quizás sea un intento de compensar la injusticia que se le ha hecho. El tiempo ha pasado, la perspectiva ha cambiado y se le juzga más serenamente que entonces.

Entrevista de Maribel Outeiriño

(1976)

Una tesis sobre el desarrollo urbano de Ourense

José Somoza Medina.

El ourensano José Somoza Medina, profesor de Geografía Urbana en la Universidad de León, presenta en la Universidad de Santiago su tesis doctoral “Desarrollo urbano en Ourense. 1895-2000”, en torno al desarrollo de la ciudad, calificada con sobresaliente “cum laude”.

La planificación del desarrollo urbanístico de Ourense, según él, se encuentra “terriblemente matizada por cuestiones políticas y económicas”, a lo que se añade la pasividad de los propios ourensanos que no crean “la arquitectura de la ciudad”, una de las principales conclusiones de la tesis.

La idea de realizar esta investigación surgió de la carencia de monografías que estudien el urbanismo en Ourense, a diferencia de lo que ocurre en otras ciudades, basándose en información obtenida en archivos municipales o periodísticos.

En el documento, Somoza pone de manifiesto el deterioro de la ciudad durante el desarrollismo de los años 1960 a 1978, consentido por los políticos locales. La planificación posterior intenta subsanarlo, pero no se ve acompañada por la participación de los habitantes. Además, necesita que las ideas pasen del papel a la realidad. Entre ellas Somoza propone mejorar la explotación de los recursos históricos, como un circuito por los castros que rodean la ciudad.

José Somoza estudió el primer ciclo de Geografía e Historia en Ourense, y continuó en Santiago, convirtiéndose en profesor de Geografía Urbana en la Universidad de León en 1997.

(2001)

7 de julio de 1926 - Boda distinguida en Orense

El presidente de la Diputación provincial, señor Casar, marcha a Madrid para asistir a la Asamblea de Uniones Patrióticas, representando a la de Orense.

-Procedente de Ginzo estuvo en Orense el diputado provincial y culto colaborador de La Región don Luis Conde Valvís, acompañado de su esposa.

-En Orense contrajeron matrimonio la bellísima señorita Consuelo Ferrer Quirós, hija del socio de la importante casa Felipe Santiago, don David, y el competente empleado de la entidad bancaria Hijos de Simeón García don Mario Iglesias Vázquez. Fueron padrinos don David Ferrer y doña Genoveva Rodríguez, tía del novio.

-Saludamos en Orense al prestigioso médico de La Bola don José Magariños García.

-Estuvo en Orense, de paso para el balneario de Molgas, el general de Sanidad Militar don Justo Álvarez.

-El joven y culto abogado del Estado de la Delegación de Hacienda de Orense don Lorenzo Rubio de la Peña es ascendido a jefe de Negociado de segundo, trasladando su residencia a La Coruña.

7 de julio de 1951 - Trágico naufragio en el Berlín Oriental

Nacieron en Orense: Inés Miguélez López, Ramona Fernández Novoa y Carmen Cisneros García.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: José Fernández Rodríguez, Manuel Rodríguez Feijóo, Manuel Rodríguez Fernández, Santiago Conde Rodríguez, José Rúa Rodríguez, Manuela Rivera Molinas e hijos menores, Edelmiro Reinoso Lorenzo, Fernando Gil Castro, Isaura García Gamallo, Antonio González Reinaldo, Rosa Muradás Lorenzo, Mario Vahamonde Álvarez, Edelmiro Pérez Vaz y esposa Adelaida Santamarina Martínez e hija menor, Emilio Pérez Lamas, Catalina López Rodríguez, Manuel López Campos y Luis López Campos.

-El periódico francés París Presse cifra en más de cuatro millones de muertos y heridos y un gasto de 17 mil millones de dólares el coste de un año de guerra en Corea.

-La explosión de un barco en el río Spree, en el sector soviético de Berlín, podría haber causado más de cincuenta muertos, la mayoría niños de entre 8 y 12 años de edad, aunque las autoridades soviéticas restringen la información por “motivos de seguridad”.

7 de julio de 1976 - Primer mensaje conciliador de Adolfo Suárez

(1) El profesor y escritor Antón Risco, de vacaciones en Orense, reinvindica la figura de su padre en las páginas de La Región.

-(2) La caída de un rayo sobre la Torre de Orense provoca la avería de todos los semáforos de la ciudad.

-Se crea en Gomariz (Leiro) la Agarimosa Orden da Queimada cuyos cofrades fundadores son: Eligio González (presidente), Antonio Durán, Venancio González, Antonio Ogando, Arturo Sánchez, Manuel Tourón, Ramón Fontán, Fernando Silveira, Celso Asensio, Alfredo Pardal, José Domínguez Freijido, Julio Freijido y Rosendo García.

-El nuevo presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, da su primer mensaje a los españoles a través de la televisión, comprometiéndose a establecer un “juego político abierto a todos” y pidiendo la colaboración de todas las fuerzas sociales para hacer que “el pueblo español sea dueño de su propio destino”, un discurso que ha sido muy bien acogido por los comentaristas políticos.

Noticia 7 de julio

7 de julio de 2001 - Operación antidroga en Ourense

La operación antidroga que comenzó en las inmediaciones de las torres de O Pino con la detención de tres personas por tráfico de hachís, desemboca en una operación más amplia que ha sido bautizada como “Galo II” y en la que ya han sido detenidas más de veinte personas, entre ellas conocidos personajes del mundo de la droga en Ourense como la Pucha, el Vietnamita o Rambo.

-Un joven portugués de 22 años detenido por robo es pillado “in fraganti” cuando intentaba fugarse de la cárcel de Pereiro con una cuerda rudimentaria que confeccionó con una colcha y una cortina, haciendo saltar las alarmas cuando ya estaba encaramado en el muro exterior. El joven, en prisión preventiva en espera de juicio, solo llevaba diez días en la prisión.

-(3) El joven ourensano José Somoza Medina presenta en Santiago su tesis doctoral en torno a la planificación del desarrollo urbanístico de Ourense, calificada con sobresaliente “cum laude”.

-El exatleta Roberto Cabrejas, explusmarquista de salto de altura y campeón de España en cinco ocasiones, muere a los 48 años al ser arrollada por un coche la moto en la que viajaba rumbo a su domicilio en Barcelona.