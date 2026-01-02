Historia en 4 tiempos | Peligro en el cruce de la avenida de Portugal

Lamentable estado de la calzada en el cruce de la Avenida de Portugal.

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1975

Peligro en el cruce de la avenida de Portugal

El desvío del tráfico rodado de la ruta Vigo-Madrid por las calles de Ervedelo y Avenida de Portugal, especialmente del frecuente tráfico pesado, ha provocado la formación de importantes baches en la calzada de dichas calles, en la intersección de las mismas.

La circulación de vehículos, al girar hacia su derecha en la dirección Vigo-Madrid, en un punto de cerrada curva como es el de la intersección de Ervedelo con Avenida de Portugal, ha destrozado la calzada. El riego de aglomerado asfáltico ha saltado y cada día que pasa se producen mayores baches y hoyos que ponen en peligro la circulación de vehículos que se ven sorprendidos por la presencia de este cáncer de las carreteras.

Convendría que, de manera urgente, los organismos encargados de la conservación de estas vías de comunicación de carácter nacional, procedieran a la reparación de la calzada de esta vía, habida cuenta de que son muchísimos los conductores que se quejan, justamente, del estado de la calzada, que causa en muchas ocasiones serios desperfectos en los vehículos.

(1976)

La pasarela sobre el Miño en Frieira, desmontada

Treinta metros debajo de sus pies discurre el Miño, bravío, impetuoso, sin llegar a despeñarse, pero formando algunos rápidos, cuya sola mirada para personas normales, con poco vértigo, atraería; pero a ellos, a los obreros que están encima de esta pasarela, parece importarles poco la corriente que de caer y quedar bien parado, se los llevaría. Yo creo que de andar por esta pasarela balanceante, me caería aunque tuviese seis metros de ancho. Lo cierto es que ellos no.

La pasarela se alzaba sobre el Miño, en Frieira, más cerca de puente que de la presa, distante pocos más de 300 metros y para cuyo servicio, nos dicen, se hizo.

Esta pasarela fue utilizada por los vecinos de una y otra orilla; la una de la provincia de Orense, la otra de Pontevedra, y una tercera limítrofe con Orense, la portuguesa. Antes un barquero trasladaba a las gentes de uno a otro lado; ahora el vecino puente que se va a inaugurar servirá para el trasiego de todo, de coches, de personas, de carros. Por esto se desmonta la pasarela; primero, los tablones o travesaños que se van recogiendo a medida que se desarma el tinglado, y estos tres hombres andan como podía hacerlo yo sobre tierra firme. Si no, contemplen la soltura con que lo hacen.

Un espectáculo, casi de circo, gratuito, y que parece que no va con ellos, porque, de tan rutinario, solamente nuestra presencia y la de la cámara logró hacerlos despertar una cierta curiosidad, y por ver a gente extraña por sus dominios casi aguileños.

(1976)

El primer ourensano del año, el siglo y el milenio

El primer ourensano del nuevo milenio se llama Lucas Outeiriño Docampo. Este bebé nació a las 4,50 horas de la madrugada del día 1, por lo que sus padres, Patricia Docampo, de 26 años, y Manuel Outeiriño, de 34, todavía pudieron tomar las doce uvas en compañía de la familia, en Ourense. El pequeño pesó 3,150 gramos y mide 50 centímetros. Durante una semana tendrá que estar ingresado en la planta de prematuros para que le sea suministrado un antibiótico.

Según aseguraban sus padres en el día de ayer, es un bebé muy despierto. “Salió con los ojos muy abiertos y es muy curioso, le llama la atención todo”, comentaban ayer orgullosos sus progenitores, para quien es su primer hijo.

Tanto para Patricia Docampo como para Manuel Outeiriño el hecho de que sea el primer ourensano del recién estrenado siglo es un acontecimiento especial. “Estuvo a punto de salir muchas veces y sin embargo salió el día 1, por algo será”, comentaba la abuela del pequeño. No en vano, la madre del bebé estuvo desde el miércoles al sábado ingresada en el Materno Infantil al sentir las primeras contracciones y fue dada de alta para pasar el Fin de Año en casa.

Los padres del primer ourensano del siglo XXI sólo tienen un deseo, que su hijo goce de salud y “viva en un mundo mejor y con más paz”.

(2001)

2 de enero de 1926 - Importantes noticias en la prensa local

El periódico El Diario de Orense anuncia en su número del 31 de diciembre que “suspende su publicación a partir del día de hoy”, después de doce años de publicación. Considerado el órgano del Partido Conservador en nuestra provincia y defensor siempre de la política del Conde de Bugallal, su desaparición deja un hueco en la prensa local que sin embargo podría cubrir en breve otro periódico que sería órgano de la Unión Patriótica bajo el impulso del señor Biempica, que realiza gestiones para adquirir La Zarpa, que Basilio Álvarez ha puesto a la venta, y lanzar el nuevo periódico con los medios de dicho diario.

-El Aguinaldo del Soldado en África recaudó en la provincia de Orense la cantidad de 4.175,90 pesetas, que ya han sido enviadas a Madrid al presidente de la Asamblea Suprema de la Cruz Roja, una elevada suma que se cree pocas provincias españolas alcanzarán.

-La Rondalla de La Troya recorre las calles de Orense tocando alegres pasosobles que fueron aplaudidos por el numeroso público que los seguía.

2 de enero de 1951 - Función benéfica en el Teatro Losada

El Frente de Juventudes y la Sección Femenina de Orense ofrecen una función benéfica de Navidad en el Teatro Losada que ha contado con la colaboración del pintor “Peroxa”, el coro femenino de Orense dirigido por Enrique Rey y el grupo de danzas regionales de Beade.

-La Orensana vence al Badalona por 4-1 en un terreno del Couto convertido en un auténtico barrizal, aunque los orensanistas siguen como colistas de Segunda División.

-El volcán Etna en la isla de Sicilia cumple más de un mes en erupción, la más importante en el siglo XX, aunque el volcán ha entrado en erupción más de cien veces desde el año 1500, siendo la más larga la de 1812 que duró más de un año.

-El presidente de Austria, Karl Renner, muere en Viena a los 80 años.

-El general Chang Kai Chek ordena la movilización general en la isla de Formosa.

-Un marinero inglés de 37 años muere en el muelle de Méndez Núñez en La Coruña al caer al mar cuando intentaba cruzar la pasarela que unía a su barco con el muelle, al parecer en estado de embriaguez, falleciendo al quedar aprisionado entre el buque y el propio muelle.

2 de enero de 1976 - Apertura de la Puerta Santa por el Año Jacobeo

La pasarela sobre el Miño en Frieira es desmontada ante la próxima inauguración del puente que unirá ambas orillas con más seguridad.

Los baches dificultan enormemente el tráfico en el cruce de la avenida de Portugal en Orense.

-El arzobispo de Santiago, monseñor Ángel Suquía, oficia la solemne ceremonia de apertura de la Puerta Santa de la Catedral que da comienzo al Año Santo Jacobeo, asistiendo entre el clero catedralicio el obispo de Orense, monseñor Ángel Temiño.

-Nacieron en Orense: Antonio Cid Joao, Javier Gómez Álvarez y Jesús González Pérez.

-La tensión entre Marruecos y Argelia por la cuestión del Sahara aumenta entre acusaciones contra Argelia de “ayudar” a los miembros del Frente Polisario, con “rumores” sobre un posible interés de la Unión Soviética en una intervención argelina en el Sahara Occidental puesto que su entrega a Marruecos y Mauritania “bloquearía” la expansión socialista en África Occidental.

2 de enero de 2001 - Altercados en la noche de Fin de Año

El desbordamiento del río Miño en Arbo (Pontevedra) corta el tráfico ferroviario entre Ourense y Vigo, por lo que la Estación Empalme registró una actividad especialmente intensa debido al transbordo de pasajeros en autobús que llegaron a colapsar la estación ourensana.

Lucas Outeiriño Docampo es el primer ouresano nacido en el nuevo siglo y milenio, un niño hijo de Patricia Docampo y Manuel Outeiriño que nació a las 4,50 de la madrugada del día 1 de enero en el Materno Infantil de Ourense.

-La noche de Fin de Año, siglo y milenio en Ourense registra altercados en dos cotillones celebrados en la ciudad: el celebrado en la cafetería La Coruñesa, donde la sobreventa de entradas provocó el colapso de la entrada y el abarrote del local, con muchos clientes indignados reclamando al día siguiente, y el de los locales Princesa y Museum, donde una avalancha provocó la caída del ropero donde se guardaban los abrigos y numerosos asistentes se quedaron sin sus prendas, pidiendo los organizadores “al menos tres días” para devolverles la ropa o indemnizarlos.