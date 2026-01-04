Historia en 4 tiempos | Los Reyes Magos se acercan a Orense

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1975

Los Reyes Magos se acercan a Orense

(2) El rey Melchor se “anticipa” al resto de Reyes Magos y recibe la visita de los niños orensanos en los establecimientos comerciales de “La Región” en la calle de Cardenal Quevedo.

La llegada de los Reyes está prevista para mañana día 5 en la Estación Empalme a las cinco y media de la tarde, formándose una vistosa cabalgata que discurrirá por las principales calles de la ciudad hasta la Plaza Mayor.

El real cortejo seguirá por avenida de Las Caldas, Puente Viejo, Plaza de Concepción Arenal, Concejo, dando la vuelta a Parque de San Lázaro por frente a los Franciscanos hasta Curros Enríquez, deteniéndose ante el Gobierno Civil. Luego seguirá por José Antonio, Calvo Sotelo y Lamas Carvajal hasta la Plaza Mayor.

Allí, ante el Belén viviente instalado en los soportales de la Casa Consistorial, realizarán la ofrenda del oro, incienso y mirra al Niño Jesús, y seguidamente serán objeto de una recepción especial por parte del alcalde y Corporación Municipal. Desde los balcones del Ayuntamiento dirigirán mensajes a los niños orensanos.

En la formación del cortejo, así como en el recibimiento a sus Majestades, colaborarán de manera especialísima fuerzas del Regimiento de Infantería Zamora número 8, de guarnición en la plaza.

Es muy posible que Televisión Española filme algunas escenas para el Panorama de Galicia.

(1976)

Las condiciones de nieve en la Estación de Manzaneda

Magnífica nieve para esquiar en Manzaneda. | La Región

(1) El estado de nieve en la estación de Manzaneda es buena para la práctica del esquí, sin grandes alardes que quedan para diez o doce de los más experimentados esquiadores, y aún alguno de éstos sí había en la estación esquiando en sus pistas hasta la zona intermedia.

Los días son allí magníficos con una temperatura ideal para practicar el esquí que se puede y muy bien en la pista paralela al telesilla Manzaneda, en la cota Superior, donde hay nieve para deslizarse y para los primerizos en las pistas adyacentes, donde también se ve a no poca gente tirándose en los clásicos trineos o bañeras.

Con esta temperatura, la nieve además del placer propio del día, proporciona el de su gran calidad para esquiar, ya que las tablas no se quedan y se hace muy deslizable. En las pistas más bajas, como la del Pluviómetro, sí hay que esquiar con precauciones para no dañar las tablas en las calvas que se ven, lo mismo que en la del “Telesilla”, de la zona Intermedia. A partir de esta cota la nieve es un manto tenue de pocos centímetros.

En la zona superior la nieve de la pista “Os Corzos” es más abundante, dentro de su densidad, no precisamente en el surco del telesquí del mismo nombre. Esta pista “Os Corzos” tiene una gran anchura y su dificultad es grande esquiando sin hacer ladera, al lado del telesquí, pero más suave cuanto más uno se aleja de esta zona.

Ayer mismo, según se puede leer en otro parte sobre las condiciones de la nieve, ésta alcanzaba una espesura de 40 centímetros y aún más en zonas de abrigo, para llegar a los 5 en la cota inferior a los 1.500 metros.

En fin, que esto de la nieve es una “gozada”, con el tiempo magnífico.

(1976)

Posible ampliación de la Universidad Laboral

Posible ampliación de la Universidad Laboral. | La Región

(3) Actualmente se está gestando la adquisición de más terrenos con vista a la imperiosa necesidad de ampliación de las instalaciones docentes y deportivas de la Universidad Laboral Orensana, sita en terrenos de La Cuña.

Como saben nuestros lectores, en la primera fase de construcción de este nuevo centro docente, no se habían adquirido más terrenos que los estrictamente indispensables para iniciar la construcción de los centros de Formación Profesional de primer grado, que hoy acogen a un total de más de setecientos alumnos. Ahora se trata de la proyección de la construcción de la segunda fase, con vistas a centros de carácter universitario, así como de segundo grado, para lo cual hacen falta más terrenos.

El Ministerio de Trabajo ha concedido ya unos créditos destinados a la adquisición de los terrenos necesarios. Para ello se han iniciado gestiones con varios propietarios, existiendo numerosos compromisos de venta. De otro modo, se iniciarían los correspondientes expedientes de expropiación forzosa, habida cuenta del interés público de este centro docente, que se ha iniciado en nuestra ciudad con una singular importancia y éxito.

Sabemos que se trata de completar la adquisición de más de cien mil metros cuadrados, para lo cual existen compromisos por parte del Ayuntamiento de Orense, de la Diputación y de la Caja de Ahorros para financiar estas adquisiciones, aparte, naturalmente, de la mayor aportación del propio Ministerio de Trabajo a través de la Dirección general de Universidades laborales.

La Universidad espera ver cumplidos estos deseos en este mismo mes de enero, a fin de completar los proyectos y realizar las obras complementarias de ampliación en plazo inmediato.

(1976)

4 de enero de 1926 - El Ayuntamiento de Orense, con Calvo Sotelo

El Ayuntamiento de Orense se adhiere al acuerdo del Ayuntamiento de Villagarcía de tributar un homenaje al nuevo ministro de Hacienda, don José Calvo Sotelo, dedicándole un pergamino y un álbum con las firmas de todos los componentes de las Corporaciones municipales de Galicia.

-El Ayuntamiento de Orense autoriza a los Exploradores a utilizar los locales del exconvento de Santo Domingo como domicilio social, tras su obligación de evacuar el que venían usufructuando en el de San Roque.

-El banquero de Ribadavia don Ramón G. Nogueira anuncia un cambio de nombre en su negocio bancario, que pasa de llamarse Banca Ramos Gómez Nogueira a Banca Nogueira, otorgando además poderes para atender al creciente desarrollo de sus negocios a los señores Arturo Pérez, Bautista Soalleiro y Carmen Pérez.

-La Guardia Civil de Trives detiene a tres jóvenes de entre 16 y 18 años y vecinos de Pracin (Manzaneda) como autores del hurto de un cordero, una oveja y un macho a un convecino.

4 de enero de 1951 - Se acabaron las fiestas en la Casa Blanca

Nueva relación de donantes en la Delegación provincial de Sindicatos con destino a la suscripción pro Navidades de los Humildes: Julia García, Antonio Varela, Edita Nóvoa, Mario Borrajo, Manuel Bustillo, Nicasio Cabaleiros, Ramón Nogueira, Pedro Seara, Concepción Vázquez, Darío Feijóo, Francisco Fernández, Vidal Paradela y Luciano Martín.

-El Cine Principal de Verín acoge una función benéfica a cargo del cuadro de declamación “Lasalle” a beneficio del Colegio de los Hermanos de las EE.CC., con destacadas intervenciones, entre otros, de Rincón, José A. Limia, Álvarez, Carrasco André, Avelino Gago, José R. Lamas, Jesús Limia o el niño José Ramón Taboada.

-La esposa del presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, suspende las fiestas sociales en la Casa Blanca que solía organizar “en razón a las actuales circunstancias de alarma”, y las sustituye por visitas a heridos y enfermos en los hospitales militares, cada vez más llenos con heridos procedentes de la guerra de Corea.

4 de enero de 1976 - Una violenta tormenta asola el norte de Europa

Recorte de la época. | La Región

-El actual concejal de Deportes, señor López Iglesias, se postula como candidato a la alcaldía de Orense, lo que podría suponer la retirada del actual alcalde, señor Riestra París, que aseguró a La Región que no competiría en unas elecciones con un compañero de Corporación.

-Una violenta tormenta asola el norte de Europa con vientos huracanados y provoca 18 muertos en Gran Bretaña y 8 en Alemania Federal, además de innumerables heridos, perturbaciones en el tráfico aéreo y marítimo y diferentes daños materiales todavía difíciles de calcular en los países citados y en Holanda, Bélgica, Dinamarca o Austria.

4 de enero de 2001 - Hillary Clinton hace historia en EEUU

Una página de la época. | La Región

La constructora ourensana Copasa forma parte del grupo inversor que pretende adquirir las naves de la firma Antonio Tabarés e Hijos en la calle Río Camba, en A Ponte, por 600 millones de pesetas, con la intención de construir viviendas y un centro comercial y de ocio.

-Mueren doce personas al ser arrollada la furgoneta en la que viajaban por un tren en un paso a nivel en Lorca (Murcia). Todos los fallecidos, ocho hombres y cuatro mujeres, eran jornaleros de nacionalidad ecuatoriana que viajaban hacinados en el vehículo, con capacidad para ocho plazas, que llevaba catorce personas, sobreviviendo al impacto el conductor y uno de los pasajeros. El colectivo de inmigrantes ecuatorianos es el más numerosos en el municipio de Lorca, por encima incluso de los marroquíes, con más de 4.500 censados oficialmente.

-Hillary Clinton jura su cargo de senadora por Nueva York y hace historia al convertirse en la primera primera dama de Estados Unidos que obtiene un puesto electivo, reavivándose los rumores sobre su posible candidatura a la presidencia en un futuro cercano.