Examen complicadísimo para el COB

El COB inicia en Madrid un 2026 en el que quiere ilusionar e ilusionarse con objetivos ambiciosos. El primer mes del calendario está repleto de citas destacadas y la primera de ellas es en la pista más importante y ante el rival más “famoso” de la categoría. Ganar al Estudiantes no entra en las obligaciones de ningún aficionado, pero el equipo ourensano viaja con la intención de lograr un triunfo que supondría un golpe de efecto indiscutible.

“Nuestro equipo está bien, llegamos bien. Sabemos que jugamos contra uno de los grandes equipos de la liga y lo hacemos motivados de poder hacer un buen partido. Estamos en una fase del calendario marcado por la entidad de nuestros rivales y por las fechas navideñas, que condicionan el trabajo, pero estoy muy contento porque equipo está trabajando muy bien, muy concentrado y creciendo”, decía Moncho López poco antes de comenzar el viaje a Madrid.

Llega peor de resultados que de juego el COB. De las tres derrotas consecutivas con la que aterriza en Madrid, solo la del Pazo ante el Gipuzkoa dejó señales preocupantes. Y más en el primer cuarto que en el partido completo. En A Coruña compitió bien y en Oviedo penalizó un porcentaje en el tiro exterior complicado de repetir, en defensa volvió a ser el equipo reconocible de siempre. El problema para los de Moncho López es que esta tarde necesitarán meter en el saco todo bueno de los tres partidos si quiere tener opciones de competir. Y aun así será complicado hacerle pie a un plantillón como el que tendrá enfrente.

“Espero que estemos bien en nuestra transición defensiva y reducir al máximo las opciones de canastas fáciles que puedan tener y luego el trabajo de rebote en los dos aros”, señalaba como claves el técnico cobista. Pero lo más destacado es el propio nivel del rival: “Tenemos que estar preparados para enfrentarnos a jugadores de muchísima calidad y un equipo con un muy buen trabajo táctico por parte de Toni Ten. Es un equipo muy bien trabajado en jugadas, pero también con la capacidad individual de meter puntos fuera de sistema con muchos jugadores. Haces un scouting del Estudiantes y te salen muchos jugadores que pueden ser foco de anotación”.

El COB necesitará firmar su mejor partido de la temporada para tener opciones. No salir “tocado” implica competir y el reto ya es mayúsculo. Mejorar la puntería tras el 1 de 17 del último partido es algo obvio, pero además debe ser capaz de competir o dominar el rebote, como ha hecho en casi todos sus partidos, y minimizar los errores en las pérdidas de balón. La defensa tendría que ser el mejor argumento cobista aunque la calidad individual del Estudiantes es una prueba con pocos precedentes para valorarla. Moncho López avisa de que “será importante el factor mental. El Estudiantes tiene mucha capacidad para hacer parciales y si en algún momento el partido se pone complicado para nosotros el tener la capacidad para no descomponernos”.

La derrota del líder la jornada pasada abre de nuevo la puerta a un título de liga que es objetivo obligatorio para el club colegial, pero para el que no tiene margen error ya incluso en la primera vuelta. No tiene bajas Toni Ten, que recupera al Pato Garino.