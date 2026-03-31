Historia en 4 tiempos | Sarabela arrasa con “O lapis do carpinteiro”

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página de 1976.

900 amas de casa orensanas eligen hoy a la junta directiva de su asociación

Mariló Casares.

Rebeca López de Turiso.

(1) 900 amas de casa orensanas en posesión de su carnet de identidad y del de pertenecientes a la Asociación, elegirán esta tarde a la junta directiva que estará al frente de la Asociación durante los próximos cuatro años. Este elevado número de asociadas, conseguido en menos de quince días, da idea de lo discutida y polémica que ha sido la campaña electoral, constituyendo un hecho insólito en Orense movilizar en tan poco tiempo a un número tan elevado de mujeres.

La votación se realizará a las ocho de la tarde en el salón de actos de la Casa Sindical, Parque de San Lázaro. Los votos serán emitidos en papeletas blancas y ante notario, calificándose con un color a cada una de las candidaturas: candidatura blanca, la presidida por doña Mariló Casares, y amarilla, la presidida por doña Rebeca López de Turiso.

Mariló Casares explica que su candidatura “considera primordial y urgente la defensa de la familia, y que el ama de casa, como motor y apoyo de esa familia, tenga una importancia decisiva, única e insustituible en la sociedad”, apostando por la creación de guarderías y cooperativas de artesanía y consumo.

Rebeca López de Turiso, por su parte, cree que la Asociación “tiene como fin solucionar o al menos paliar una serie de problemas que afectan a todos los ciudadanos pero que sufren principalmente las amas de casa”, centrando su programa en la “participación de todas” y en el respeto a los “derechos y dignidad” de las amas de casa.

(1976)

Orense “a la moda europea”

Enrique Fernández, en la entrada de Fredi.

(1) En los ambientes afectos a la moda de toda España se considera a Orense como una de las ciudades donde mejor se viste y calza dentro del territorio nacional, algo que quizá pille de sorpresa a más de uno. Dan fe la extraordinaria cantidad de establecimientos dedicados especialmente “a lo último” en moda masculina y femenina, y nadie mejor que Enrique Fernández, propietario y gerente de Fredi, para confirmarlo. Situada en el centro neurálgico de Orense, Fredi es la boutique más conocida de la ciudad y está siempre abarrotada de público femenino “a la última”.

-¿A esto hemos llegado en Orense, a presentar a la vez que Milán o París la moda del calzado?

-Efectivamente a esto hemos llegado. Y no sólo Orense sino algunas otras ciudades españolas que como la nuestra constituyen la avanzada de la moda en nuestra Patria.

-¿Me podrá hablar por lo tanto de tendencias para el próximo invierno?

-Presentaré en exclusiva en Orense los colores “Baseline”, “Habana”, “Tobac” y “Chianti”, que causarán sensación, y las pieles a emplear serán de idéntica calidad a la de las mejores firmas de Europa. En Orense se calza estupendamente gracias al buen gusto de las orensanas.

-¿Y sobre la actual moda primavera-verano?

-Los colores de actualidad son indiscutiblemente “Furia”, “Cuir”, “Milva” y “Fran”. Hemos pasado de los colores “secos” del invierno a los muy brillantes. La juventud sobre todo vestirá más de sport con la consiguiente repercusión en su forma de calzar. Todo dentro del más depurado “buen gusto”. Esa es la idea que hoy preside el quehacer de Fredi.

(1976)

Foro La Región: Un tipo auténtico

Juan Luis Cano y Gloria Ferreiro.

(3) Más de una generación crecimos con este hombre, Juan Luis Cano y su colega Fesser. Qué carajo, los sin par Gomaespuma; al fin, concluyen como en la ópera de Falstaff: “Todo en el mundo es burla”. Ayer nos recordó muchas cosas: “No, no quiero una cena grandiosa, llevadme a un barcito con buenos pinchitos y ribeiro”.

Pegado a sus voces desdramatizadoras, en la radio Gomaespuma nos dieron alegría para atravesar el “pasotismo” de los primeros 80, las gafas rotas de Lennon, la “movida” madrileña en sus tiempos de esplendor, hasta estos cálidos tiempos.

Cómo te diría de Juan Luis Cano: A medianoche lo acompañamos hasta el coche que lo llevaría a Vigo. Llovía justo de esa forma fina, tan ourensana, cuando nos paramos en el hechizo de la Plaza do Ferro. Cano se detiene a firmar un libro. La sabia actriz Gloria Ferreiro (lo presentó con salero) y yo lo observamos. Le digo: “Gloria, míralo, ahí está su aura en esta plaza mágica; no ha perdido nada del adolescente que creció en el lado salvaje de Madrid, Carabanchel”. Entonces, la actriz con inquietante sonrisa de esfinge añade: “Precisamente eso, el no perder esa clave, es lo que lo ha salvado...”.

Ayer fue juglar taciturno, honesto y circundó la sala de autenticidad. Traía su primera novela en el bolsillo, “Hincaíto”. Léanla. Es entrañable y poseída: Un niño tullido da chicuelinas al destino.

(Ya se marcha, huela la ciudad, confiesa: “Una ourensana marcó mi vida”).

Crónica de J. Noguerol

(2001)

31 de marzo de 1926 - Una mujer muere en la miseria pero rica

Las autoridades militares reclaman a los mozos de la provincia Benjamín Moreda Font, de Orense; Antonio Conde Cruz, de Barbadanes, y Ramón Pousa Alonso, de Orense.

-Las fincas de doña Claudina Suárez y doña Carmen Pardo son declaradas de utilidad pública al ser “necesarias” para regularizar el solar en que se levantan las obras del nuevo Hospital de Orense.

-Ha dado a luz una hermosa niña la culta profesora nacional doña Olimpia Vázquez, esposa del también profesor de Leiro don Vicente González.

-En la capilla de los Salesianos de Orense contrajeron matrimonio la bellísima señorita Inés Freijanes Malingre y el joven y valeroso oficial de Regulares don Eloy Álvarez Martín, apadrinados por la madre de la novia, doña Carmen Malingre, viuda de Freijanes, y el tío del novio y bizarro capitán-cajero de la Zona de Reclutamiento de Orense, don Ángel Martín Mouriño.

-Una anciana de 74 años que vivía sola y en la más completa miseria muere en su “guarida” de Manchester y la policía encuentra ocultos en distintos rincones de la casa valores y metálico hasta una suma de 40.000 libras esterlinas.

31 de marzo de 1951 - Otra quiniela ganadora para don Jesús Reverter

Un violento incendio que se inició en la casa propiedad de don Manuel Iglesias Novelle en Los Peares destruye esta vivienda y la casa colindante, propiedad de don Manuel Rodríguez Rodríguez, pese a la labor de los vecinos y la pronta llegada de los Bomberos de Orense, que apenas tardaron veinte minutos en llegar una vez fueron avisados, extinguiendo el fuego a tiempo antes de que dañara a más inmuebles. Las pérdidas son elevadas, al no salvarse apenas nada de las ambas casas que eran de planta baja y dos pisos.

-El orensano don Jesús Reverter, residente en Vigo y de familia muy conocida en nuestra ciudad, es agraciado con más 135 mil pesetas en la Quiniela, el segundo gran premio de este tipo para este asiduo quinielista que esta vez cubrió el boleto ganador junto a su esposa, doña Ana María Pérez.

-En el Santuario de Las Ermitas (Viana del Bollo) se casaron la señorita Elvira Ávila Barja y el registrador de la propiedad de Monforte de Lemos, don Antonio Yáñez Álvarez, apadrinados por don Antonio Yáñez Fernández y doña Trinidad Barja Sánchez.

31 de marzo de 1976 - “Alguien voló sobre el nido del cuco” triunfa en los Oscar

31 de marzo de 1976.

(1) La boutique Fredi, en el centro de Orense y dedicada a los zapatos y bolsos de señora, se convierte en un referente en la ciudad, como confirma su propietario y gerente Enrique Fernández.

-(2) Un total de 900 amas de casa orensanas son convocadas hoy para elegir a la junta directiva que estará al frente de su Asociación, con dos candidaturas que lideran las señoras Mariló Casares y Rebeca López de Turiso.

-El periodista orensano Adolfo Prego de Oliver es nombrado director de la revista Blanco y Negro, de la editora del diario ABC, Prensa Española.

-La película “Alguien voló sobre el nido del cuco” triunfa en los Oscar al ganar cinco premios, incluidos los de mejor película, director (Milos Forman), actor (Jack Nicholson) y actriz (Louise Fletcher), dejando los premios “menores” para “Barry Lyndon” (5 Oscar) o “Tiburón”, convertida ya en la película más taquillera de la historia que sólo obtuvo dos galardones a mejor montaje y mejor música original para John Williams.

31 de marzo de 2001 - Sarabela arrasa con “O lapis do carpinteiro”

31 de marzo de 2001.

La compañía de teatro ourensana Sarabela “arrasa” en los premios María Casares al lograr ocho de los nueve galardones a los que optaba con su obra “O lapis do carpinteiro”, entre ellos los de mejor espectáculo, mejor dirección para Ánxeles Cuña, mejor actor protagonista para Fernando Dacosta y mejor adaptación para Fina Calleja, Begoña Muñoz y Ánxeles Cuña.

-(3) El humorista Juan Luis Cano, del dúo Gomaespuma, protagoniza el Foro La Región presentando su primera novela en solitario, “Hincaíto”, presentado por la actriz Gloria Ferreiro.

-La Policía desarticula un comando de ETA que pretendía establecerse en Galicia y detiene a cuatro terroristas, tres mujeres y un hombre, cuyo principal objetivo era atentar con un coche bomba contra el presidente de la Xunta, Manuel Fraga.

-España vence a Francia, actual campeona del mundo y de Europa, por 2-1, en partido amistoso disputado en Valencia, con goles de Iván Helguera y Morientes, una victoria que pone fin a 20 años sin conocer el triunfo ante los franceses, convertidos en “bestia negra” de la selección española.

-El expresidente de Yugoslavia Slobodan Milosevic es arrestado por la Policía en su domicilio de Belgrado y podría comparecer ante el Tribunal Penal Internacional.