El Gobierno vasco ha vuelto a pedir al Gobierno central que el “Guernica” de Pablo Picasso sea trasladado al museo Guggenheim de Bilbao como “reparación simbólica”, por el bombardeo de la localidad vizcaína, en una reclamación que tiene algún punto de concomitancia con la petición de perdón exigida por México por la colonización. La petición se ha encontrado con la oposición frontal de las autoridades científicas del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en el que se encuentra expuesto, dado su delicado estado de conservación. Más que a una reparación simbólica la petición suena a chantaje parlamentario porque la primera se ha cumplido con creces, dado que el País Vasco cuenta con el segundo estatuto de autonomía de la democracia y avanza inexorablemente hacia el traspaso de todas las transferencias comprometidas. Cada cierto tiempo reaparece la “cuestión Guernica” que siempre tiene la misma respuesta, que el mal estado del lienzo desaconseja que se vuelva a enrollar o que cambien sus condiciones de conservación, por lo que no sale desde que encontró su domicilio definitivo.