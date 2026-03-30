Historia en 4 tiempos | Vuelve a Orense después de pasar casi toda su vida en Cuba

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

La primera de 1976.

“Vista Hermosa”: menos hermosa de lo que parece

Teresa Rodríguez, propietaria del bar Recreo en Vista Hermosa.

(2) Desde la atalaya del Seminario Mayor la panorámica de la urbanización “Vista Hermosa” se nos presenta en verdad hermosa, pero bajando al barrio y adentrándose en él la decepción es tan grande que lo mejor que le puede ocurrir al visitante es encontrar una salida para poner “pies en polvorosa”. En aquella zona construyen (¡ay, las constructoras!) cuatro empresas: Manuel Álvarez, Miguel Rodríguez, Juan Osorio y Urgasa que habitan sus pisos. En total se están construyendo unos doce edificios que junto a los que ya están constituyen una urbanización más pobre y repleta de fallos de lo que parece a primera vista, como nos señala doña Teresa Rodríguez, propietaria del “Bar Recreo” y vecina de la zona:

-Cuando salgo del bar para ir a casa tengo que cruzar la plaza que está a oscuras y llena de barro y agua podrida, no hay higiene. No hay calles todavía y deberían estar hechas cuando entregaron las viviendas, que no están completamente habitadas ya que muchos propietarios no han venido a vivir aquí por el momento.

-¿Cuáles son los principales problemas?

-Que tenemos un contador de agua en cada edificio para todas las viviendas. Estamos pagando el agua a precio de obra. Urge solucionar esto como también lo de la luz y las calles. Todavía no hay las tiendas que necesitamos para hacer la compra diaria. En la plaza es donde hay más peligro. Las alcantarillas están tan mal que el agua queda almacenada. Cuando llueve no se puede pasar por las aceras ya que éstas no están construidas como es debido. Hay muchos niños y buena falta les haría un parque para que jugasen fuera de peligro, pero si no hay luz, ni calles, no otras muchas cosas, ¿cómo nos van a hacer un parque infantil?

(1976)

Vuelve a Orense después de pasar casi toda su vida en Cuba

Jesús Silva Prieto.

(1) Se llama Jesús Silva Prieto y ha llegado a Orense hace unos días procedente de Cuba. Orensano de A Teixeira de 80 años, decidí hablar con él sobre su experiencia vital.

-¿Cuándo salió de aquí?

-Mi madre murió cuando tenía 14 años y entonces me fui para Cuba.

-¿Estuvo siempre en la isla?

-Salvo siete meses que pasé en Estados Unidos, en 1918, recién terminada la Primera Guerra Mundial. Fui a Pittsburgh, la que llaman “Ciudad del Infierno”, para trabajar en una fundición, pero no me gustaba aquello y volví a Cuba.

-¿Cuántos viajes hizo a España en todo este tiempo?

-Ninguno, hasta ahora, porque todo lo que había quedado acá lo perdí. Hasta una novia que tenía en los años de mi mocedad, que me dijo: “Tú te vas y no volverás a verme”. Y así fue, porque ella se murió cuando tenía 17 años.

-¿Por qué se vino ahora? ¿La morriña, tal vez?

-La morriña la he sentido siempre; pero ahora vine porque solo dejan salir a los viejos y viejas.

-¿De qué vivía?

-Me dedicaba a la compra y venta de automóviles y piezas de todas clases, y además fui líder de la Cámara de Automóviles de Cuba, consiguiendo unir a todos los garajes del país.

-¿Vivía usted bien?

-Antes de Fidel, bien, porque no me faltaba nada de nada, y aunque no era rico, llegué a tener algún dinerillo y terreno. Sólo por un solar me daban 50.000 dólares. Pero vino Fidel y me quedé sin nada, como todo el mundo, pues me quitaron el comercio y no percibí un céntimo por él. Hasta ahora vivía con 200 pesos de pensión, porque había pagado antes 25 pesos todos los meses para el retiro.

-¿No se ha adaptado al comunismo de Fidel Castro?

-Ni me adapté, ni me adapto, ni me adaptaré. Hoy viven bien solamente los que pueden, los que tienen algún retiro y los que pertenecen al Gobierno.

Entrevista de F. Álvarez Alonso

(1976)

30 de marzo de 1926 - Procesión del “Ecce Homo” en Orense

Regresaron de Madrid los representantes del partido de Verín en la Comisión pro-variante del ferrocarril don Laureano Peláez y don Plácido Diéguez.

-Por el propietario de Melón don José Domínguez Pardellas, y para su hijo el joven farmacéutico don Manuel, fue pedida la distinguida y bella señorita Belmira Cendón Rey.

-La solemne procesión del “Ecce Homo” organizada por la Venerable Orden Tercera y Juventud Antoniana sale de la iglesia de San Francisco y recorre las calles de Orense, acompañada por las autoridades, un piquete del batallón de Cazadores y la Banda de Música, pasando por las calles de Amargura, Mercedes, Trives, Santo Domingo, Luis Espada, Paz Nóvoa, Lamas Carvajal, Plaza Mayor, Obispo Carrascosa, Moratín, San Marcial, Primavera, Unión, Corregidor y San Francisco.

-En La Coruña ha sido pedida la mano de la gentil y bella señorita Pepita Nogueras Sanjurjo, hija del rico propietario don José Nogueras, para el culto e inteligente funcionario del Estado don Bruno Martínez Díez.

30 de marzo de 1951 - Fernández Oxea, elogiado en Extremadura

(3) El pintor vigués José Antonio Suárez-Llanos, buen amigo del pintor orensano Manuel Prego de Oliver, inaugura una exposición de su obra en el Liceo Recreo Orensano.

-La dirigente comunista Dolores Ibarruri “La Pasionaria”, secretaria general del Partido Comunista Español, hace un llamamiento en un artículo publicado en la Kominform a favor de “un frente español nacionaldemocrático y republicano formado por la pequeña burguesía nacional junto con los obreros y los campesinos para la organización de la lucha contra el régimen español y para la restauración de la República”, un llamamiento que según la prensa española “confirma que ‘La Pasionaria’ sigue en la Luna”.

-El orensano don José Ramón Fernández Oxea, destinado como Inspector de Primera Enseñanza en Cáceres, recibe todo tipo de elogios en Extremadura por su labor en la región como arqueólogo, epigrafista, etnógrafo y folklorista, continuando allí la labor que inició como investigador de las antigüedades gallegas después de formarse en el Seminario de Estudios Galegos.

30 de marzo de 1976 - Manuel Rego Nieto dimite “por dignidad”

Nacieron en Orense: José Bobillo Vázquez-Monjardín, Beatriz Durán Ferreiro, Marcos Iglesias Villar, Rubén Calviño Gayo, Francisco Bellido Outeiriño, Emilio Serén González y José Fernández Álvarez.

-El orensano Manuel Rego Nieto, hoy presidente del Orfeón Unión Orensana y conocido militante de la Comunión Tradicionalista, dimite de su cargo como Consejero Provincial del Movimiento para mostrar su descontento por el trato recibido por el príncipe don Carlos Hugo de Borbón Parma, al que no se permitió la entrada en territorio español en lo que Rego califica de “atropello”.

-(1) Jesús Silva Prieto regresa a Orense a sus 80 años después de pasar casi toda su vida en Cuba, a donde llegó con 14 años.

-(2) La urbanización Vista Hermosa, menos “hermosa” de lo que parece, como nos señala la vecina de la zona Teresa Rodríguez, dueña del bar Recreo.

-Los reyes de España don Juan Carlos y doña Sofía visitan la Andalucía occidental y son objeto de un multitudinario recibimiento en Sevilla, donde toda la ciudad salió a la calle para darles la bienvenida.

30 de marzo de 2001 - Un Oscar para Bob Dylan

30 de marzo de 2001.

La conocida periodista Victoria Prego ofrece una conferencia en Ourense titulada “De las Cortes al Parlamento democrático: 25 años de cambios”, dentro del ciclo “25 años de democracia en España” que organiza Caixanova.

-Un hombre de 68 años, vecino del barrio de A Rabaza, muere en el acto al ser atropellado por un coche cuando cruzaba la calle del Progreso, de Correos hacia el Obispado, al parecer fuera del paso de peatones y con el semáforo en rojo para los transeúntes, según la Policía Local. La víctima, que fue arrastrada unos 25 metros hasta que impactó con el suelo, llevaba un paraguas que le impidió ver la llegada del coche, según varios testigos, en un momento en el que llovía con fuerza.

-La denuncia de la concejala Nevenka Fernández contra el alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, por acoso sexual se convierte en una polémica a nivel nacional en torno a este problema, con críticas al Partido Popular por respaldar en principio al regidor, mientras su secretario general Javier Arenas encarga un informe a su partido en Castilla y León sobre la acusación “al existir dos versiones contrapuestas”, recordando que “es la Justicia la que debe dirimir sobre el asunto”.

-El cantautor Bob Dylan es galardonado con el Oscar a mejor canción por su tema “Things Have Changed”, de la película “Jóvenes prodigiosos”.