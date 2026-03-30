"El amor no necesita permiso para existir"

Hay cosas que con el paso del tiempo dejan de ser dudas y se convierten en convencimientos profundos. Y una de ellas, quizá de las más importantes, es entender que el amor no cabe en etiquetas, no entiende de normas impuestas ni de moldes sociales. El amor, cuando es real, cuando nace desde lo más honesto del alma, simplemente es… y eso debería ser más que suficiente.

Estoy completamente de acuerdo con la idea de que nadie, absolutamente nadie, debería sentir dolor por amar, por sentir, por ser quien es. Resulta increíble que en pleno mundo donde hablamos de avances, de libertad y de evolución, todavía haya personas que tengan que justificarse, esconderse o incluso sufrir por algo tan puro como el amor. Amar no debería ser un acto de valentía… debería ser un acto natural.

Nos enseñaron durante mucho tiempo a ver la vida desde un único punto de vista, a creer que había una forma correcta de sentir, de vivir, de construir vínculos. Pero la realidad es mucho más amplia, mucho más rica, mucho más humana. Cada persona siente de una manera distinta, ama de una forma única, y eso no solo es válido, sino que es lo que hace que el mundo tenga sentido.

El amor no entiende de sexos, no se detiene a preguntar géneros, no clasifica ni discrimina. El amor va mucho más allá de todo eso. Es conexión, es respeto, es complicidad, es cuidado. Es encontrar en otra persona un espacio seguro donde ser uno mismo sin miedo, sin filtros, sin necesidad de encajar en lo que otros esperan.

Y cuando el amor es así, libre y sincero, no debería haber lugar para el juicio. Nadie tiene el derecho de medir, cuestionar o invalidar lo que otra persona siente. Porque al final lo único que realmente importa es que ese amor no haga daño, que sume, que construya, que permita crecer y vivir en paz.

Aceptar esto no es solo una postura, es una responsabilidad como sociedad. Es entender que no estamos aquí para encajar a los demás en nuestras creencias, sino para convivir desde el respeto. Es dejar de hablar de “lo normal” como si existiera una única forma válida de ser, y empezar a comprender que la verdadera normalidad es la diversidad.

El mundo sería un lugar mucho más humano si dejáramos de señalar diferencias y empezáramos a celebrar lo que nos hace únicos. Si en lugar de juzgar, escucháramos; si en lugar de imponer, respetáramos; si en lugar de rechazar, abrazáramos.

Al final todo se reduce a algo muy simple… todos queremos lo mismo. Queremos querer y ser queridos; queremos sentirnos libres, aceptados, tranquilos. Queremos vivir sin miedo a ser quienes somos.

Y si el amor nace desde ahí, desde la verdad, desde la libertad, desde el respeto… entonces no necesita explicación, ni permiso, ni aprobación.

Solo necesita ser vivido…

José Manuel Varela Mosquera

(Ourense)