Los hórreos ourensanos, testigos del pasado y símbolos de identidad.

Los hórreos, también conocidos como canastros o cabaceiros dependiendo del lugar de la comarca en la que se sitúen, son un tipo de arquitectura rural que forma parte del paisaje habitual de la provincia de Ourense. Construidos en piedra, madera o una combinación de ambos, estaban destinados a secar y almacenar el grano de la cosecha, motivo por el que presentan ventilaciones para preservarlo y se encuentran elevados del suelo para protegerlos frente a los roedores y la humedad.

Este mes, el Gobierno declaró todos los hórreos del norte de la Península Ibérica -Galicia-Asturias, León, Cantabria, Navarra y País Vasco- como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, al considerarlos vehículos y expresión simbólica de identidades y sentimientos de pertenencia. El objetivo de la misma es garantizar su salvaguarda, dado que estas construcciones populares cayeron en desuso en la segunda mitad del siglo XX ante los cambios en el modo productivo agrícola, el éxodo rural y los cambios en los hábitos de vida.

Este tipo de arquitectura rural cayó en desuso en la segunda mitad del siglo XX, y su grado de conservación es dispar

Presentes en casi todas las comarcas ourensanas, especialmente en el norte y occidente, el grado de conservación de los hórreos es dispar, al igual que su titularidad. En los últimos años, concellos y asociaciones de vecinos han avanzado en la restauración de numerosos canastros, conscientes de su importancia etnográfica y de que también actúan como reclamo turístico.

Tierra de Celanova - A Merca exhibe la tercera mayor agrupación de toda la Península

La comarca de Celanova presume de uno de los conjuntos de hórreos más singulares, el más grande de Galicia y tercero del mundo por detrás de Bueño (Asturias) y Lindoso (Portugal): los canastros de A Merca. Compuesto por 34 hórreos -del número 35 solo quedan los soportes- originarios de principios del siglo XX, actualmente están ubicados en el campo da feira después de que vecinos y dirigentes los trasladaran a este lugar en la década de los 70 con el fin de perpetuar su conservación.

Conjunto de 34 canastros restaurados en A Merca. | La Región

A principios de 2025 concluyó la rehabilitación de los hórreos, una minuciosa intervención de conservación y restauración artesanal que incluyó la reposición de los elementos irrecuperables y labores de mantenimiento de todo el conjunto. El coste de esta intervención, en la que colaboraron Concello y Turismo de Galicia, ascendió a 200.000 euros. Además, posteriormente se los dotó de iluminación para realzar la belleza de este conjunto patrimonial, declarado BIC.

O Ribeiro - La huella del pasado agrícola entre el paisaje de los viñedos

O Ribeiro es tierra de hórreos. El concello de Avión es el que cuenta con el número más alto de conjuntos originales de canastros del interior de Galicia, con más de un millar agrupados en 97 eiras, según la investigación del profesor de Geografía de la Universidad de Santiago, Antonio Doval. La mayoría fueron construidos en piedra y madera entre el siglo XVIII y XIX, con la mayor concentración en Abelenda, con 114, además de los de Barroso, Córcores, Beresmo y Amiudal.

Eira de hórreos en Avión y “Canastros” sobre piedra en Carballeda de Avia respectivamente. | La Región

En Carballeda de Avia, sobresale el conjunto de Vilar de Condes, situado sobre la piedra que se usaba para limpiar el maíz, y en buen estado de conservación, y los hórreos de Muimenta. En O Casal de Quins, en Melón se agrupan más de una veintena de hórreos con construcciones de madera, piedra y teja junto a un via crucis. En Leiro el mayor número de canastros se localizan en Paredes, en un grupo formado por 21 hórreos en la ruta do Regato do Foxón que incluye molinos y lavaderos.

Baixa Limia - Puxedo presume de 28 hórreos

La zona del Xurés posee hórreos repartidos por varios municipios. Pero el concello que atesora un mayor número de estos elementos de arquitectura rural es Lobios, con conjuntos conservados en las aldeas de Fondevila, Torneiros y Puxedo. En esta última, una ruta etnográfica de 1,2 kilómetros permite hacer un recorrido por los distintos conjuntos de hórreos que posee el pueblo, hasta sumar un total de 28, la mayor parte de ellos restaurados gracias a la asociación vecinal.

Hórreos en la Eira da Cruz de Puxedo (Lobios). | Puxedo.Gal

El hórreo más antiguo y reseñable es el de A Laixeira, de grandes dimensiones.

Monterrei - Un pazo acoge el único que se usó

Hórreo centenario en un pazo de Vilaza. | Bruno Rúa

La comarca presume tan solo de dos de estas construcciones, y solo uno de ellos cumplió su función: un hórreo centenario ubicado en un pazo modernista de Vilaza (Monterrei). El otro se ubica en la plaza de la aldea de Lucenza (Cualedro), si bien se trata de una construcción donada por un vecino y que no está en uso. Según el investigador y divulgador verinense Bruno Rúa, la razón que explica la ausencia de hórreos en el suroriente ourensano es que “hai menos humidade que no interior e na costa de Galicia, polo que o millo secábase nos corredores”.

Allariz-Maceda - “Cabaceiros” a pie de montaña

La comarca de Allariz-Maceda disfruta de un amplio repertorio de hórreos, o ‘cabaceiros’, como son más conocidos en el territorio. Además de los conjuntos diseminados por otros concellos, como los situados en Vilameá, en Paderne de Allariz, el municipio vecino de Maceda también disfruta de un conjunto de “cabaceiros” destacado, el enclavado en la localidad de Zorelle, una agrupación de hórreos añejos aunque en buen estado de conservación gracias a los trabajos de recuperación.

Los horreos de Zorelle, en el Concello de Maceda. | Miguel Ángel

Los siete hórreos, construidos con pies de piedra y paredes de madera teñida de rojo, cuentan con una cobertura a dos aguas con tejas del país. Entre el conjunto destaca uno en concreto, por sus “columnas” de piedra y sus “balagustos” y “cintas” de madera.

Además de estos conjuntos, la comarca cuenta con numerosos hórreos a lo largo de su territorio. Aldeas como Calvelo, también en el concello de Maceda, disfrutan de una amplia cantidad de “cabaceiros” que despiertan preocupación entre los vecinos, haciendo un llamamiento para recuperar los más deteriorados en la zona.

A Limia - A Forxa luce sus diez “canastros”

Repartidos por la comarca antelana, decenas, sino cientos de hórreos, coronan diferentes aldeas a lo largo y ancho de A Limia. Entre ellos destaca el conjunto de “canastros” -nombre que reciben habitualmente en el territorio estas estructuras- situado en A Forxa, la localidad que sirve de capital al concello de Porqueira. Rehabilitados en 2010, estos diez hórreos de estilo limiao están construidos sobre pies de granito, teniendo pintadas de color rojo las maderas de sus graneros.

Los ‘canastros’ de Porqueira y A Forxa disfruta de su plaza llena respectivamente. | Martiño Pinal

La riqueza de la “Aira dos Canastros”, el nombre que recibe este conjunto, reside en la variedad en el número de pies de estos “canastros”, que cuenta con estructuras de 4, 6 y 8 pies. Todos cuentan con tejas rojas del país. La “aira” donde están situados fue arreglada también, configurando una de las zonas más turísticas del municipio.

El nombre de este enclave recupera también parte del uso de los hórreos, ya que hace referencia a un sitio llano, hecho de tierra firme o piedra, cercano a las casas, y donde se realizan diferentes labores agrícolas, que luego se almacenarían en los ‘canastros’.

O Carballiño - El patrimonio que mira al futuro

En la comarca son abundantes los hórreos, muchos agrupados en eiras en las zonas más altas. El paso del tiempo ha deteriorado muchos de ellos, que necesitarían una rehabilitación urgente para su puesta en valor. Otros conjuntos ya han sido restaurados y se añaden a los atractivos turísticos de la comarca, como la Eira do Penedo en Boborás. En el mismo municipio se encuentran otros conjuntos, como el de la eira do Tombelo en Feás, con 16 hórreos de granito, madera y losa, y la agrupación de O Regueiro.

Hórreos restaurados en O Penedo, Boborás. | La Región

En O Irixo son abundantes los cabaceiros individuales o agrupados, aunque sobresalen los conjuntos de Paredes y Orros. En Beariz, los canastros embellecen el paisaje de la Serra do Suído, destacando el conjunto de la Eira de Magros y los de Doade y A Bouza. Maside cuenta con el conjunto de hórreos de Mundín y en San Cristovo de Cea destacan los de Longos, un conjunto de canastros concentrados alrededor de la iglesia, junto a otros elementos etnográficos como un cruceiro, fuente con lavadero y palomar. Entre Carballiño y Boborás se encuentra la Eira da Ponterriza, en un conjunto etnográfico próximo al puente integrado en el Camiño Real.