Sigue el rastro del dinero de Jácome

En periodismo hay algunas películas de culto, entre ellas "Todos los hombres del presidente", sobre la investigación de Woodward y Berstein, reporteros de The Wasington Post, por el caso Watergate que, a la postre, acabaría con la dimisión del presidente de Estados Unidos, Richard Nixon. En el film una frase se hizo popular y se sigue utilizando hoy: "Sigue el rastro del dinero" . La política y el dinero maridan mal, sobre todo cuando la ambición choca con la ética y la legalidad. El juez Leonardo Álvarez ha seguido la pista del dinero supuestamente cobrado indebidamente por el alcalde Gonzalo Pérez Jácome y ha dictado un auto que le aboca al banquillo. El regidor engordó su populismo desde la oposición diciendo que prescindiría de su retribución pero fue reposar en el cojín del primer sillón de la ciudad y se puso un opíparo sueldo y mantuvo sus actividades privadas, pese a cobrar por dedicación exclusiva al cargo. Ahí ve el juez un posible delito al no pedir al pleno autorización para la compatibilidad que le permitió llevarse en torno a medio millón de euros, quién sabe si como un envase de retorno, como las viejas gaseosas, si le cae sentencia condenatoria. Repite una amiga mía que quien nunca usó bragas hasta las costuras le hacen llagas. Jácome, llegado a la política por las carambolas de la vida, no por su voluntad de servicio, afronta el deber de dar explicaciones en sede judicial. De momento ha soltado algunas chanzas por las redes sociales, que de nada sirven para desmontar las graves advertencias del auto judicial. Que guarde sus argumentos para convencer a sus señorías, le harán mucha falta. El juez ha tardado un año en concluir que lo de Jácome no tiene un pase. Se ha tomado su tiempo, sin duda, como para que sus argumentos estén lo suficientemente blindados y que no se los desmonten en el primer recurso al que Jácome tiene derecho. En la película "Todos los hombres del presidente" la investigación periodística valió para tumbar a Nixon. En el caso de Ourense el nocivo comportamiento del alcalde desvelado en los ya famosos audios publicados en La Región ya mostraban la catadura moral del personaje. No cayó entonces, los jueces toman el relevo. A ver qué hacen.

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Hace falta un nuevo Eliot Ness

La justicia ha tomado decisiones. ya lo decía Adenauer: "La política es muy seria como la dejársela solo a los políticos"

Eliot Ness pasó a la historia como el agente federal de Estados Unidos que logró que procesasen al mafioso Al Capone por delito fiscal. Al frente de sus "Intocables" sus investigaciones acabaron con las prácticas de quien tenía a Chicago como un pudridero. Sobre Capone caían graves sospechas, pero fue su torpeza con Hacienda la que le llevó a la cárcel. Sobre el Concello de Ourense pesan graves sentencias condenatorias, cualquiera de ellas debería ser suficiente para un relevo en la alcaldía, pero parece que alguien está esperando por un delito fiscal. Hechos probados de acoso contra la jefa de la Policía Local, el interventor municipal o la jefa de servicio de Comercio y recientemente anulado el cese de la tesorera. Esos fallos acarrean cuantiosas indemnizaciones económicas que se pagarán con los impuestos de todos. Decía el excanciller alemán Konrad Adenauer que "la política es demasiado seria como para dejarla solo en manos de los políticos". Debe ser por eso por lo que en Ourense la política se ha dejado en manos de los jueces, incapaces nuestros representantes municipales de tomar decisiones que acaben con el delirio que se vive en el Concello. No bastan las bofetadas judiciales, tampoco que las obras sean un martirio en vez de un alivio, que se les pague con retraso a proveedores sin el más mínimo sonrojo o rasgo de empatía, que se pierdan subvenciones por no conocer los procedimientos administrativos y muchos etcétera entre los que cabe situar una muy baja preparación de quien toma decisiones ahí. La oposición ha claudicado de su deber y el somero repaso a sus reacciones (salvo alguna del BNG) en esta última bofetada judicial a Jácome revela de qué pasta están hechos y en lo que se han quedado los partidos sistémicos, pasados de Ozempic para seguir adelgazando.

La plaza mayor de la capital, como el chicago de los años 30, huele como los prostíbulos por la mañana

En la política local deben estar esperando a un Eliot Ness que les haga el trabajo. En la película que cuenta las peripecias del agente federal que perseguía a Al Capone hay una frase reveladora: "Bienvenido a Chicago, esta ciudad apesta como un prostíbulo por la mañana". Cambien el nombre de la ciudad americana por el entorno de la Praza Maior, pero nadie se siente concernido ahí ni para abrir las ventanas y ventilar.

Unidos en el destino universal

Atribuyen a Tomás de Maquiavelo la siguiente cita: "Las amistades que se adquieren con dinero y no con grandeza y nobleza de ánimo, se pagan, pero no se poseen". El auto judicial que advierte un supuesto delito de prevaricación administrativa en Jácome proviene de una querella presentada por uno de sus viejos compañeros de armas. Telmo Ucha, exconcejal y hombre de confianza del alcalde, pasó a ser el hombre de la desconfianza. Tanto que en el 2025 formalizó una querella que ahora deriva en auto de imputación. Como ya sucediera con otros excompañeros, apodados los díscolos (que no se comportan con docilidad, según el diccionario), se les debió de romper el amor de tanto usarlo. Juntos formaban eso tan falangista de representar "una unidad de destino en lo universal" pero en el 2023 separaron sus caminos. Ahora, muy escandalizado, Telmo Ucha pone a Jácome en manos de la Justicia. Sí, porque antes nada le olía mal.

Mira tú | Lo entendían muy bien aristóteles o platón

Mira tú | Lo entendían muy bien aristóteles o platón. | Telemiño

Mira tú esta imagen, una especie de plante o de espera eterna para que se solucione la falta de profesores en algunas disciplinas de la Escuela Municipal de Música. Mira tú como tampoco aquí acierta el Concello de Ourense que, por otra parte, sigue practicando la ley del embudo, cobrando las cuotas pero hurtando el servicio. Mira tú lo que se están perdiendo los chavales para su formación integral como personas. Mira tú como ya en la Grecia clásica la música era una pieza básica en el desarrollo de los niños, como insistían tanto Platón como Aristóteles. Mira tú como en la antigua Roma los niños se ejercitaban en el arte del cante o la armonía. Mira tú como en todas las sociedades desde entonces la música ha alimentado espíritus y formado a personas dándoles una pátina de especial sensibilidad. Mira tú que en el Concello de Ourense parece que solo se entiende la música si tocas en la orquesta Panorama. Mira tú.