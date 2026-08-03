Infografía | Cuenta atrás para el eclipse en Ourense

Una imagen de archivo de un eclipse de sol similar al que veremos en España este 12 de agosto.

El 12 de agosto Galicia será escenario de un eclipse total de Sol, un fenómeno astronómico que no se repetía en la Península Ibérica desde hace más de un siglo. En la provincia de Ourense, el espectáculo será especialmente destacado, ya que buena parte del territorio quedará dentro de la franja de totalidad, donde la Luna llegará a ocultar por completo el disco solar. En algunas zonas, la oscuridad será prácticamente total durante unos minutos.

El eclipse comenzará en torno a las 19:33 horas, alcanzará su máximo alrededor de las 20:30 horas y finalizará sobre las 21:23 horas. La duración de la totalidad variará según el punto de observación. Localidades como Rubiá, Petín, Larouco, O Barco de Valdeorras, Vilamartín de Valdeorras o A Rúa aparecen entre los lugares desde los que podrá disfrutarse de una mayor ocultación, mientras que otras zonas de la provincia se quedarán muy cerca del 100%.

El mapa muestra cómo se vivirá el eclipse total de Sol del 12 de agosto en Ourense. | La Región

La infografía también muestra cómo evolucionará el eclipse desde Ourense, con la Luna avanzando progresivamente sobre el Sol hasta alcanzar la fase de máxima ocultación y después retirarse. Durante la totalidad podrán apreciarse cambios en la luz, las sombras y la temperatura, además de la reacción de algunos animales ante el oscurecimiento. La duración de la oscuridad variará de unos puntos a otros y será especialmente prolongada en el extremo oriental de la provincia.

Para observar el fenómeno será imprescindible extremar las precauciones. Nunca se debe mirar directamente al Sol sin protección homologada, tampoco a través de cámaras, prismáticos o telescopios sin los filtros adecuados. La infografía propone alternativas seguras, como utilizar gafas específicas para eclipses, construir un sencillo proyector mediante un pequeño agujero en una cartulina o recurrir a un telescopio equipado con el filtro solar correspondiente.