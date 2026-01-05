Una jornada de cabalgatas e ilusión por todo Ourense

La provincia de Ourense vivirá este lunes una intensa jornada de cabalgatas de Reyes, con desfiles y recepciones repartidos por buena parte de sus municipios. En la capital, la celebración irá acompañada de cortes de tráfico. En el barrio de A Ponte habrá restricciones desde las 15.30 horas y, a partir de las 16.00, los cortes afectarán al centro.

En O Barco de Valdeorras, la cabalgata partirá a las 18,30 horas desde la estación de autobuses. O Carballiño celebrará su desfile a las 18,00 horas desde la iglesia de la Veracruz, con un recorrido animado hasta el Concello. En Allariz, la cabalgata comenzará a las 18.30 horas desde la Alameda y en Xinzo de Limia saldrá a las 17.00 horas desde la plaza Carlos Casares. A Rúa y A Veiga recibirán a Sus Majestades a las 17,00 horas, mientras que en Rubiá serán más madrugadores, la cita será a las 12,00 del mediodía.

Maceda recibirá a los Reyes Magos a las 18,00 horas en la plaza das Toldas, misma hora que en Verín, cuya cabalgata iniciará su recorrido a las desde el barrio de San Lázaro. En Oímbra, recorrerán los diferentes núcleos del concello dede 10,15 horas y regresarán al pabellón municipal, donde a las 17.00 horas habrá un belén viviente. Laza, Castrelo do Val, Vilardevós, Monterrei, Riós y Cualedro completan una jornada pensada para llevar la ilusión a todos los rincones de la provincia.