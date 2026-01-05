Una jornada de cabalgatas e ilusión por todo Ourense
CABALGATA DE REYES
En la capital, la celebración de las Cabalgatas de Reyes irá acompañada de cortes de tráfico en diferentes puntos de la ciudad de Ourense
La provincia de Ourense vivirá este lunes una intensa jornada de cabalgatas de Reyes, con desfiles y recepciones repartidos por buena parte de sus municipios. En la capital, la celebración irá acompañada de cortes de tráfico. En el barrio de A Ponte habrá restricciones desde las 15.30 horas y, a partir de las 16.00, los cortes afectarán al centro.
En O Barco de Valdeorras, la cabalgata partirá a las 18,30 horas desde la estación de autobuses. O Carballiño celebrará su desfile a las 18,00 horas desde la iglesia de la Veracruz, con un recorrido animado hasta el Concello. En Allariz, la cabalgata comenzará a las 18.30 horas desde la Alameda y en Xinzo de Limia saldrá a las 17.00 horas desde la plaza Carlos Casares. A Rúa y A Veiga recibirán a Sus Majestades a las 17,00 horas, mientras que en Rubiá serán más madrugadores, la cita será a las 12,00 del mediodía.
Maceda recibirá a los Reyes Magos a las 18,00 horas en la plaza das Toldas, misma hora que en Verín, cuya cabalgata iniciará su recorrido a las desde el barrio de San Lázaro. En Oímbra, recorrerán los diferentes núcleos del concello dede 10,15 horas y regresarán al pabellón municipal, donde a las 17.00 horas habrá un belén viviente. Laza, Castrelo do Val, Vilardevós, Monterrei, Riós y Cualedro completan una jornada pensada para llevar la ilusión a todos los rincones de la provincia.
