José Antonio Sobrino, Premio Nacional de Investigación 2026

El científico ourensano José Antonio Sobrino ha sido galardonado con el Premio Nacional de Investigación Alejandro Malaspina, que concede el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades “por la excelencia de su trayectoria investigadora, la originalidad e innovación de su línea de investigación, así como su destacado liderazgo científico”. El premio va acompañado de una dotación económica de 30.000 euros.

José Antonio Sobrino (Outomuro, 1961) Lleva más de treinta años dedicado a la investigación. Físico y catedrático de Física de la Tierra en la Universidad de Valencia, dirige la Unidad de Cambio Global y es una de las figuras más eminentes del panorama internacional en materia de cambio climático y sus investigaciones no solo se han dirigido a constatar la evolución de los parámetros que registran los cambios planetarios, también a la búsqueda de soluciones para combatir los efectos adversos que tal proceso están produciendo en la población, como la creación de refugios climáticos o la preservación del agua en un escenario de aumento de las islas de calor y los fenómenos extremos que causan incendios cada vez más voraces.