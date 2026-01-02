¿Sabe usted que la llegada de 2026 también despertó el latido del Entroido en la provincia de Ourense?

¿Sabe usted que la llegada de 2026 marca también el arranque del tiempo de Entroido? ¿Que la tradición comienza el mismo 1 de enero a latir con fuerza en la provincia? ¿Que en Laza los primeros chocos del año, zamarra en mano, volvieron a sonar en la Picota en una noche gélida? ¿Que ya queda poco para el primer folión y el regreso del Peliqueiro? ¿Y que en Verín también hubo quien salió a hacer sonar las chocas?