¿Sabe usted que la llegada de 2026 también despertó el latido del Entroido en la provincia de Ourense?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, los primeros chocos sonaron en Laza y Verín, anunciando que queda poco para el regreso del Peliqueiro y el primer folión
¿Sabe usted que la llegada de 2026 marca también el arranque del tiempo de Entroido? ¿Que la tradición comienza el mismo 1 de enero a latir con fuerza en la provincia? ¿Que en Laza los primeros chocos del año, zamarra en mano, volvieron a sonar en la Picota en una noche gélida? ¿Que ya queda poco para el primer folión y el regreso del Peliqueiro? ¿Y que en Verín también hubo quien salió a hacer sonar las chocas?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este sábado, 3 de enero
Lo último
Estramadura, e a decisión do PSOE
CRÓNICAS DE INVIERNO
Vayan saliendo lentamente de las fiestas
FÚTBOL SALA
El Ontime vuelve al ruedo