La lluvia y el viento pone bajo alerta a Ourense y rompe con la tendencia primaveral

Las rachas de viento en la ciudad de Ourense provocan la caída de parte de la lona del edificio de Abanca en la Avenida de Pontevedra.

La lluvia, las tormentas, el viento y las olas ponen este martes en aviso a Galicia, Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Canarias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En Ourense, tras una Semana Santa marcada por el sol y las altas temperaturas, este martes se ha experimentado un descenso en las máximas. Tras días rozando los 30º grados, los termómetro se sitúan entre los 9º y 17º de máxima.

Por otra parte, la provincia de encuentra bajo aviso de tormenta al igual que Ávila, León, Palencia, Valladolid, Salamanca y Zamora; Badajoz y Cáceres; A Coruña, Lugo y Pontevedra. Además, la presencia de lluvias es constante durante todo el día desde las primeras horas del día. Eso sí, esto provoca que el riesgo de incendio en la provincia sea menor al registrarse una menor temperatura y el regreso de las lluvias. En algunos puntos estas pueden llegar acompañadas de fuertes rachas de viento, como en la ciudad de Ourense que ha provocado la caída de parte da lona del edificio de Abanca en la Avenida de Pontevedra.

La caída de parte de la lona del edificio de Abanca en Ourense. | La Región

Esta racha se mantendrá el miércoles con temperaturas similares a las del martes. Situadas entre los 10º de mínima y los 24º como máxima. Las lluvias se vuelven a hacer presentes este día antes de la llegada de las altas presiones en la segunda mitad de semana. Las rachas de viento desaparecen para dejar cielos en calma cargados de agua. Con el paso de las horas las precipitaciones van a ir disminuyendo provocando que la segunda parte de la semana pueda disfrutar de cielos despejados sin lluvia.

Con la llegada de las altas presiones el jueves, las lluvias van a desaparecer. Las temperaturas máximas se preveen que registren un aumento de hasta 10º para rozar los 30º. El día va a estar dominado por el contraste térmico con mínimas en las primeras horas del día inferiores a los 10º. Las lluvias de la semana harán que el riesgo de incendios sea menor al no estar la vegetación tan seca y la poca existencia de rachas de viento.

El tiempo en el resto de España

La jornada del martes está marcada por precipitaciones puntualmente fuertes (superiores a 15 litros por metro cuadrado por hora) y acompañadas de tormentas en zonas del oeste de Galicia, de Castilla y León, de Andalucía, y en Extremadura y zonas limítrofes. Existen lugares están bajo alerta por olas como A Coruña, La Palma y El Hierro. Asimismo, se registran rachas de más de 70 kilómetros por hora (km/h) en la Cordillera Cantábrica, oeste de Castilla y León, Andalucía y en Extremadura. En concreto, los avisos por viento estarán en Huelva; Ávila y Salamanca; Badajoz y Cáceres; y los de lluvia, en Ávila; Badajoz y Cáceres.

AEMET ha señalado que la entrada de una vaguada asociada a una masa de aire frío y sus frentes dejarán este martes cielos muy nubosos con precipitaciones en la mitad occidental y abundantes nubes altas en la mitad oriental y Baleares. En este sentido, espera que las precipitaciones puedan dejar acumulados importantes, especialmente en el oeste, incluyendo zonas de Ourense.

A su vez, también apunta a que podrán ser puntualmente fuertes e ir acompañadas de tormenta en el oeste de Galicia, de Castilla y León, de Andalucía y en Extremadura y zonas limítrofes. El organismo estatal no descarta tampoco que puedan ir acompañadas de rachas muy fuertes y granizo menudo. Más allá de ello, prevé cielos nubosos o cubiertos en el norte de las islas más montañosas en Canarias, donde se registrarán precipitaciones, sobre todo a partir de la tarde. En el resto de zonas, habrá intervalos nubosos.

Por otro lado, se prevén bancos de niebla costeros en los litorales del norte del Mediterráneo y en Baleares, así como brumas y nieblas en zonas altas de la mitad occidental. A su vez, también se espera polvo en suspensión en el centro y oeste peninsular que, con la precipitación, podrá dar lugar a chubascos de barro puntuales.

Por último, AEMET ha indicado que habrá vientos de componentes sur y oeste, en general moderados en la zona occidental peninsular, y vientos del este de flojos a moderados en la vertiente mediterránea y el archipiélago balear. Asimismo, soplará levante moderado rolando a poniente en Alborán. Además, habrá probables rachas muy fuertes en la Cordillera Cantábrica, oeste de Castilla y León, Andalucía y en Extremadura. En Canarias, el viento será del noroeste moderado, tendiendo a arreciar y a rolar a norte.