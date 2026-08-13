Mil maneras de vivir el eclipse en Ourense

La provincia de Ourense se volcó este miércoles para presenciar el histórico eclipse solar. Aunque la totalidad del fenómeno solo se presenció en una parte del territorio, numerosas localidades organizaron iniciativas para disfrutar del oscurecimiento.

La enogastronomía brilló con fuerza en O Ribeiro, donde más de 200 personas se reunieron en el Pazo de Toubes para observar el cielo, guiados por una astrónoma, y disfrutar de una cena maridaje con vinos de Viña Costeira. La música fue la gran protagonista en Celanova, que enlazó la efeméride con la celebración de las Xornadas de Folclore, y también en Punxín, donde muchos vecinos subieron al Monte San Trocado antes de rematar con un disyóquey en su área termal.

Otros decidieron fusionar el evento con la naturaleza y el patrimonio. En Allariz, decenas de asistentes optaron por un día de baño en el campo de Vilanova, a orillas del Arnoia, mientras que San Amaro eligió la riqueza histórica que ofrece la altura del Castro de San Cibrao de Lás. La altitud también fue clave en Vilar de Barrio, que logró reunir a más de 150 vecinos y visitantes en el mirador de A Peniza. Por su parte, en Paderne de Allariz decenas de personas se citaron para lograr una visual privilegiada.

Enogastronomía en el Pazo de Toubes

Enogastronomía en el Pazo de Toubes

Más de 200 personas se reunieron en el Pazo de Toubes para disfrutar de una noche marcada por el eclipse solar y las perseidas. Los asistentes disfrutaron de la observación del eclipse guiados por una astrónoma, además de una cena maridaje, vinos de Viña Costeira, y música en directo.

Bebida y amigos a orillas del Arnoia

Bebida y amigos a orillas del Arnoia

A contracorriente de muchos de los ourensanos -y visitantes- que acudieron a los enclaves de mayor altura, un centenar de alaricanos decidieron disfrutar de un día de baño a orillas del Arnoia en el campo de Vilanova antes de presenciar uno de los momentos astrológicos más singulares de sus vidas.

El eclipse dio paso al folclore

Eclipse en Celanova

Celanova vivió este miércoles una jornada doblemente especial. A la cita con el eclipse se sumó la celebración del as Xornadas del Folclore, que reunieron a decenas de personas en el claustro del Monasterio de San Rosendo. Las Xornadas tuvieron que esperar, eso sí, a que terminase el eclipse.

Más de 150 vecinos llenaron A Peniza

Más de 150 vecinos llenaron A Peniza

A Limia permitió observar la efeméride desde casi cualquier punto de su extensión, pero más de un centenar de personas acudieron a la convocatoria del Concello de Vilar de Barrio, donde subieron a la Peniza para disfrutar en compañía de una vivencia que recordarán para siempre.

Entre la historia y la altura

Entre la historia y la altura

San Amaro vivió el eclipse desde lo alto del Castro de San Cibrao de Lás, un enclave donde pasado y futuro parecen encontrarse, mientras la luna también se cruzaba ante el sol en esta jornada. Una imagen que unió la riqueza patrimonial con la singulardad de este fenómeno astronómico.

Una vista privilegiada del evento

Una vista privilegiada del evento

Aunque desde Paderne de Allariz el eclipse no fue total, si era uno de los lugares más recomendados para verlo. A los pies del campo de fútbol local, decenas de vecinos se citaron ya pasadas las 19,00 horas para disfrutar del oscurecimiento cuasi total del día durante algo más de un minuto.

Baile y música en Punxín

Baile y música en Punxín

Aunque Punxín solo contempló el eclipse parcial, muchos vecinos del municipio se acercaron a lo alto del Monte San Trocado para disfrutar de este acontecimiento con mayor claridad. Una vez finalizado el eclipse, la jornada continuó en el área termal de la localidad con una sesión musical de la mano de un disyóquey para celebrar.

Los molguenses eligieron San Vitoiro

Los molguenses eligieron San Vitoiro

El concello de Baños de Molgas contaba con tres puntos recomendados para ver el eclipse con mayor precisión: A Chaira de Vide, Monte Cobreiro y San Vitoiro, que fue elegido por cientos de vecinos que se juntaron a los pies de la ermita para disfrutar de la efeméride desde una vista perfecta y la tranquilidad del rural.