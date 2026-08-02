Más de la mitad de solicitudes del IMV son rechazadas en Ourense

Solicitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Ourense dista mucho de ser sinónimo de recibir la prestación. Desde su implantación, la provincia ha registrado 21.829 solicitudes, pero únicamente 8.138 han terminado con una resolución favorable. Estas cifras reflejan que apenas cuatro de cada diez peticiones han conseguido acceder a esta ayuda estatal destinada a los hogares en situación de vulnerabilidad económica.

Las estadísticas acumuladas hasta el 30 de junio de 2026, último dato publicado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dibuja un escenario en el que el principal obstáculo no es la falta de demanda, sino la dificultad para superar el proceso de evaluación. De hecho, 11.449 solicitudes se quedaron por el camino, una cifra que supera ampliamente al número de prestaciones concedidas. En concreto, 7.775 expedientes fueron denegados y otros 3.674 ni siquiera llegaron a tramitarse al ser inadmitidos por incumplir requisitos tributarios relacionados con las rentas, el patrimonio o la condición de administrador. A ellas se añaden 87 solicitudes que no continuaron su tramitación por no cumplir las condiciones.

Las cifras sitúan a Ourense como la tercera provincia gallega en solicitudes, únicamente por delante de Lugo

El balance deja patente que el acceso al IMV continúa siendo un proceso donde muchos demandantes se quedan por el camino. Mientras las prestaciones aprobadas representan el 37,3% de todas las solicitudes presentadas en la provincia, el porcentaje de expedientes rechazados o inadmitidos supera el 52%, a los que todavía hay que sumar 418 expedientes que permanecían en gestión al cierre del primer semestre.

Las cifras sitúan a Ourense como la tercera provincia gallega por volumen de solicitudes, únicamente por delante de Lugo. En el conjunto de Galicia se han contabilizado 171.774 peticiones, de las que 60.570 obtuvieron una resolución favorable y 60.623 fueron denegadas, mientras que 30.790 resultaron inadmitidas. La comunidad mantiene además 3.293 expedientes pendientes de resolución.

Por provincias, A Coruña lidera las solicitudes (68.371), seguida de Pontevedra (60.648), Ourense (21.829) y Lugo (20.926). A Coruña también encabeza las prestaciones concedidas, con 24.453, por delante de Pontevedra (20.228), Ourense (8.138) y Lugo (7.751).